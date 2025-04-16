比納粹手勢 宋建樑念建中歷史被挖出 曾偷襲親馬英九

新北檢昨天大動作搜索約談國民黨新北市黨部，帶回多名罷免民進黨立委的領銜人、罷團成員、地方黨部黨工。罷免李坤城案領銜人宋建樑（中）晚上從調查站移送新北檢複訊。（記者林伯東／攝影）

雙北地檢署近日偵查罷免 連署偽造案，昨天罷免李坤城領銜人宋建樑移送新北地檢署複訊時戴著象徵納粹 的「卐」字臂章，手拿著希特勒著作，並比出納粹敬禮手勢，引發熱議。網友也挖出宋過去在建國中學念書歷史，竟曾親吻台灣前總統馬英九 ，影片一曝光也讓不少人回看朝聖。

馬英九曾在2016年赴建中演講「羽化與蛻變－從建國中學到中華民國」，當時到了與學生QA環節，宋建樑上台與馬互動，到一半時突然聲稱4、5歲馬擔任台北市長時兩人就見過，更說要現場回復當時狀況，宋向馬表示，「那一次我在旁邊玩沙」，而馬就把他抱起來，說到此處便上前與馬擁抱，隨扈看到後都嚇了一跳，往前戒備。

宋建樑接著表示，當時被抱起來後「我以為你是我爸」，接著便朝馬臉上親下去，讓大家嚇了一跳，台下更驚呼連連，隨扈也隨即走上前，馬被親臉後則拍拍宋的肩膀，幽默打圓場表示，「我有記得被人偷襲過，原來就是你。」

隨後宋便表示希望馬能在書包幫他簽名，馬也答應，宋獲得馬簽名後也說，「這是祝福不是詛咒，真的是祝福」。