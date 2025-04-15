台灣官兵營區揮五星旗拍投降片 防長：修法處分

國防部長顧立雄。(記者邱德祥／攝影)

民進黨內接連爆發共諜案，軍方也爆共諜案。中共透過宮廟及黑道，吸收用錢孔急的軍人刺探、交付軍事機密，包括1名總統府侍衛室憲兵、3名士林憲兵隊士官及3名海軍飛彈快艇部隊官兵，遭破獲在營區內拿著五星旗 自拍投降影片或洩漏演訓等國防及軍事機密，連賴清德總統的萬里警衛室情資都被偷拍，2月底被台灣高等法院依違反國家安全法等罪分別判處6個月至6年8個月徒刑。

國防部 長顧立雄昨(15)表示痛心、遺憾，對於官兵揮舞五星旗的行為，已經預告修改陸海空軍刑法並送行政院審議中。

顧立雄表示，此案應該是之前就透過官兵的檢舉、自我清查後，與國安團隊合作偵辦，去年就已起訴；官兵的不當行為，等於是對國家不忠，令人痛心、遺憾。

顧立雄也說，這顯示國防部相關的保防教育有一定成效；不過，敵我意識要加強，應繼續推動反情報、保防及愛國教育。

官兵揮舞五星旗有相關罰則？顧立雄表示，陸海空軍刑法24條修法公告已經完成，送行政院審議中；若對敵人有表示效忠的行為，將在陸海空軍刑法做比較明確的規範。

國防部表示，該案是國防部與國安編組單位主動查察偵辦，涉案人員業依「刑懲併行」原則，分予撤職及行政處分；針對可能外洩機密資訊，國防部已研採損害管控措施，確保軍機安全。

針對綠營連爆共諜案，台北市長蔣萬安抨擊「到底是誰要消滅中華民國？」要求行政院長卓榮泰 應該表態。卓榮泰昨反嗆：「該有國格時，地方政府也要共同負起責任，不要曖昧不清。」

卓榮泰昨在立法院面對媒體詢問表示「『共產黨老祖宗』說過的話不要忘記」。他表示，列寧說過，面對敵人，最堅強的堡壘要從內部攻破，所以賴總統在國安高層會議提出的17項因應策略跟措施，行政院已在著手進行研議所有法制化工程。

卓榮泰還強調，不僅中央政府做，地方政府也要做，無論是公開統戰或是暗中滲透，都是對國安最大的威脅，地方政府也要有這樣的體認。

北市府副發言人魏汶萱隨後反問卓揆，「蔣市長的兩個問題，有那麼難回答？」魏另提問卓揆：「請問共諜深植中央政府，您怎麼看？內政部長高喊賴總統是台灣國主人，您認同嗎？」