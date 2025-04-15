大阪「台灣祭」 僑界盼複製東京等地展現外交力量

印太戰略智庫12、13日在日本大阪舉行「台灣祭」，現場擺設攤位吸引日本民眾參與。中央社

大阪世博13日開幕，台灣以玉山數位科技株式會社推出TECH WORLD館參與，印太戰略智庫與台僑12、13日在大阪市中心舉行「台灣祭」。國策顧問、大阪台灣同鄉會長謝美香今天說，希望將類似的活動模式複製到東京、名古屋等地，延續台灣的僑界外交力道。

2025年世界博覽會（大阪世博）13日舉行開幕剪綵典禮，台灣以玉山數位科技株式會社推出TECH WORLD館參與。台灣祭則是12、13日在大阪車站前的百貨公司廣場舉行，由印太戰略智庫、黑熊學院、486團購及僑團等單位設置攤位，並有歌唱演出；主辦單位估計，約5000人參與活動。

主辦單位印太戰略智庫執行長矢板明夫今天表示，透過在大阪世博開幕之際，全世界的媒體、觀光 客聚焦日本 時，在大阪車站前方舉辦台灣祭，透過TECH WORLD館與台灣祭展現台灣的「存在感」，活動也獲得日人迴響。

國策顧問、大阪台灣同鄉會長謝美香告訴中央社記者，台灣祭可以說是僑界在大阪世博的暖身，也是台灣整體國際參與的一環，活動吸引日本媒體報導，也獲得僑團與台日友好組織的邀請，希望將類似的活動模式複製到東京、名古屋等地，延續台灣的僑界外交力道，世博期間僑界將配合TECH WORLD館，協助宣傳台灣，展現台灣的創新實力。

推廣民防教育的黑熊學院也參與台灣祭，宣傳學院所舉辦的救護課程、民防園遊會、戶外演訓等活動，並且發送黑熊學院所製作的小物等。