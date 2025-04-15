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與美關稅談判進度如何？台行政院長卓榮泰：士氣高昂

記者林銘翰／台北即時報導
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行政院長卓榮泰赴立法院備詢。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰赴立法院備詢。記者邱德祥／攝影

美國總統川普祭出對等關稅政策，外界關注台灣政府與美方談判進度，行政院長卓榮泰今天表示，台灣被列在最優先順序，談判團隊感到士氣高昂，賴清德總統認為很順利，副總統蕭美琴也說很正面，他個人則覺得非常健康，希望國人再給予政府耐心跟時間。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委陳秀寳質詢時指出，國人關心美國對等關稅，美方先前公布豁免清單，包括多項通訊產品都有入列，然而川普政府態度反覆，目前狀況仍然撲朔迷離，行政院副院長鄭麗君領軍談判團隊，是否有好消息能夠讓國人放心。

卓榮泰表示，台灣被列在最優先談判順序，整個談判團隊感到士氣高昂，至少有機會提出備妥的方案，第一次視訊會議只是啟動談判程序，政府也會持續做好下一階段的準備，賴總統認為很順利，蕭美琴也說很正面，自己則是覺得非常健康。

卓榮泰說明，針對整個對美談判過程，社會無法完整得知全貌，「難免心急，我完全理解」，基於談判慣例跟雙方默契，政府無法全盤說明也很為難，希望國人能夠多給予耐心跟時間，而談判內容除了對等關稅、非關稅貿易障礙，同時包括出口管制、違規轉運、洗產地、反傾銷等議題。

卓榮泰強調，違規轉運的問題，一定要徹底解決，「台灣不能成為世界貿易秩序重建的破口」，不僅將會在國際失去信任度，對於國內產業也會失去安定，因此政府事前做好預防工作，事中嚴嚴格審查所有進口產品，事後若有發現不法則一律嚴懲，目前三道防線都已經完成，行政院也會要求主管部會有效執行工作。

卓榮泰也說，早在川普宣布對等關稅政策以前，政府團隊就陸續跟產業進行溝通，只是當時情勢未明朗，僅能進行預防性討論，賴總統後來也召集相關企業，而針對政府提出的支持方案，業界也普遍給予肯定的態度，行政院將在下周公布支持方案，屆時會就詳細內容向國人說明。

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