AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

美國人工智慧（AI ）晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰 15日在台灣大學接受校長陳文章的訪談，給予台大學生諸多建議，包括教育依然很重要，並且鼓勵大家都學習、使用並了解AI，還要懷抱企圖心。

蘇姿丰在台大椰林講座接受陳文章訪談期間，言談幽默風趣，兩人有許多有趣的互動，例如她稱讚陳文章的口才表示適合當脫口秀主持人，陳文章也盛讚蘇姿丰給予學生的建議，認為她也很適合當台大校長。

以下為蘇姿丰接受訪問的問題：

AMD不斷進化，在適應新環境時的關鍵基礎何在？

蘇姿丰表示，她的背景是電子工程與科學，專長是半導體裝置，但所有公司最重要的事情，就是要在發展起點思考未來期望的樣貌，她認為AMD的專長是高效運算，對科技業者而言，最重點的是要有長期策略，現在高效運算是在資料中心的核心。

現在晶片設計最令人振奮之處是什麼？

蘇姿丰認為，晶片設計目前最令人興奮之處是要全觀設計，要整體設計軟硬體和系統，不能分開設計個別組成，必須思考整體系統的應用和演算法。

對DeepSeek 的評論？

蘇姿丰表示，AI產業每周都有新的創新和研發，DeepSeek在1月發表新模型時，讓一些人感到意外，觀察DeepSeek的成果，會發現非常聰明的技術，能找到讓AI獲得更多人運用與以及更平價的方法，因此DeepSeek是加速AI的應用，她也幽默地澄清說，這不是市場面看法，而是科技面看法。

對於DeepSeek突破後，美國仍重金投資AI基礎建設的看法？

蘇姿丰說，AI的重點在於沒有一體適用的運算生態系，將看到許多不同的中小型模型，預期依然會有龐大投資，包括金額很高的投資，以及更能負擔得起的投資。

在AI採用上對於開放生態系與結盟的看法，更具體來說，如何跟輝達等對手競爭？

蘇姿丰表示，最重要的事情是，AI市場很龐大，預期未來三到四年規模達到5,000億美元，因此AI架構需要技術，包括中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）等，AMD的策略是推出涵蓋軟硬體與系統的完整解決方案。

在開放生態系方面，蘇姿丰認為，現在最重要的事情之一是孕育協同合作，彼此學習，例如DeepSeek的模型是開放模型，讓人們在此之上創新，AI在各種領域繁盛發展，市場對所有業者來說都很龐大。

面對AI轉型，對台灣在未來AI技術競爭的建議，如何和全球競爭時維持優勢？

蘇姿丰說，台灣生態系非常特別，從台積電生態系開始，建立了令人驚豔的製造產能，還有各種代工、製造及設計生態系。

她表示，從AMD觀點來看，會加強投資軟體系統，AMD也很榮幸能在台灣參與一切，這個世界的生態系非常互聯，而從美國觀點來看，美國非常依賴台灣的製造生態系，打造有韌性的生態系很重要。

早年的家族教育對職涯發展很重要，對家庭教育的看法如何？

蘇姿丰說，她很開心出生在台灣，之後跟著父母在美國，她家庭教育的關鍵在於父母一直在灌輸教育很重要的觀念，她記得在麻省理工學院（MIT）唸書時想趕快學業，在取得學士學位後就想出去工作，但父母強烈建議她取得博士學位。

她說，最後事實證明，她的父母是對的，在大學和研究所學到的東西不同，在研究所能夠學到許多不同的事物，也能建立解決未來問題的信心，從AMD執行長的經驗來說，這是她從半導體工程師出發的夢想工作，成為商業人士，再來成為半導體領袖，這不容易，尤其是在早期，但她的父母和家人很非常支持她的夢想與願景。

她被問到微軟共同創辦人比爾蓋茲等知名科技領袖輟學、差異何在時表示，世上有很多不同類型的領袖，但她認為大學教育能發揮很大的幫助，大學是最佳的學習機會。

和黃仁勳是親戚，曾與他交流過對經營AI公司的想法嗎？

蘇姿丰表示，她非常尊敬黃仁勳，但兩人經營彼此獨立的公司，也都加入美國半導體產業協會。也會定期一起參加一些活動。

若有學生想對科技發揮影響力，對承擔風險有什麼建議？

蘇姿丰說，在她的經驗中，她的指導教授給她的最好建議是，不管做什麼，都挑選最難的問題，因為世上有很多有趣的事情能做，選擇專案、解決一個問題或經營一家公司都能發揮影響力，也能從中學到很多，並且貢獻一己之長，她也從過去的最重大錯誤學到不少，錯誤不是壞事，是好事，能學到教訓，讓未來更好。

法規會阻礙AI創新嗎、對AI政策的評估？

蘇姿丰回答，她可能不會討論個別國家的政策，而是分享想法。她說，AI技術很新，大家都在學，各界一開始的想法都是AI很危險，但另一方面又不想停止創新，從她的觀點而言，必須儘可能地快速創新，確實應該規範，但不該規範太多。

全世界都意識現在是非常動態的世界，她認為各國都要擁抱能帶來益處的技術，各國都在制定AI政策。

在學並未攻讀半導體的學生如何在AI創新扮演一角？台裔美國人的教育和所得程度都偏高，會影響台灣未來的地位嗎？

蘇姿丰表示，大家都該接受AI教育，無關科系，因為了解如何應用AI，將能帶來許多益處，大家還在學能用AI做什麼，因此大家都在討論AI發展，但未來還有AI應用的龐大領域，她鼓勵所有學生都使用AI。

面對第二個問題，蘇姿丰表示，不確定自己能否評論，但台灣人和美國人很努力工作，雖然一些都說她比較像美國人，不像台灣人，但她會說她是台裔美國人。

在艱難時刻如何維持信心？

蘇姿丰說，在AMD的最艱困時刻是剛起步之時，科技公司最重要的就是要有產品，當時的目標是重塑產品發展路線圖，她確定有三大優先：傑出的產品、深厚的客戶關係，以及持續精進，因此當時最重要的工作就是給自己時間，建立未來路線圖，科技公司最重要的就是要打造產品。

對未來五到十年半導體產業和IC相關發展的看法？

蘇姿丰表示，半導體有幾個關鍵趨勢，首先是要有非常全觀的設計環境，必須一同優化軟硬體和系統，目前AI最令人振奮的情況就是現在還在發展早期，AI未來十年都可能出現非常重大的創新，在應用領域能提高人們的生產力。

她個人認為，最令人振奮的領域之一是醫療科學。

若未來想成為國際階段的領袖，能夠提點的事物？

蘇姿丰認為這是非常廣泛的問題，她鼓勵要有企圖心，在學生和職涯早期的最重要事情，就是你能做任何事情，要懷抱遠大的願景，大家都會幫助實現這些機會，只是台灣人有點害羞。

如何激勵員工挑戰高目標？

蘇姿丰認為，最重要的是要有正確的人才，每個人的動機都不同，AMD試圖建立用正確的人才打造團隊。在AMD起步時，工程師想要打造最好的產品，但也務實認為不會一夜達成目標，因此要制定計畫。她說，工程師基本上都喜歡解決問題，必須提供好問題讓他們解決。

如何用誘因鼓勵員工？

蘇姿丰表示，AMD所有人的動機都是要成功，成功的來源各自不同，例如產品知名度、延攬優秀人才、帶動股價上漲的營收成長等，她也開玩笑地澄清說，她不是在預測股價。

張忠謀提到博士教育沒那麼重要，但蘇茲丰卻擁有博士學位，對博士學位影響的看法？

蘇姿丰幽默地說，首先，大家都愛張忠謀，所以她不能和張忠謀的看法相牴觸，但她個人認為博士學位很珍貴，因為必須解決一些問題，在博士論文要解決某些問題，有機會探索更廣泛的議題，也會更加聚焦。

工程學生最重要的事情是否包含軟技能（soft skill）等？以及面對挫折和谷底的心態？

蘇姿丰回應，在軟技能部分，由於世界快速變遷，所以思維保持靈活很重要，每天都會學到新東西，她的重要哲學是學海無涯，隨時都要持續學習，學到的新事物可能改變未來發展。

至於面對挫折的心態，她表示，在挫折時能學到最多，建議只能哀傷一小段時間，然後振作，聚焦於下一步。

就學時認為會自己是有天賦或很認真的學生嗎？

蘇姿丰說，確切而言，她只是還OK的學生，也就是相當不錯，但不是非常出色。她認為，最重要的事情就是使用自己學到的所有東西，每個人都有自己擅長的領域，例如她很擅長從事實驗室計畫。

AMD的員工人數只有英特爾的三分之一，AMD在面對不確定性時會有三到五個策略或原則嗎，有維持競爭力的策略和原則嗎，AMD總是在和其他公司捉對廝殺嗎，或是如何找到藍海？

蘇姿丰深信重點不在員工的數量，而是有沒有正確的人才。她表示，剛創立AMD時，有8,000名員工，大家還覺得太少，大家都覺得AMD不可能贏，但她不這麼認為，而是要有懷抱正確願景、有正確焦點、從事正確計畫的正確人才。