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深化「脫中入北」 台教部將編國家認同教材

台灣新聞組／即時報導
立法院教育及文化委員會14日邀請教育部長鄭英耀（中）列席報告業務概況並備質詢。（記者曾吉松／攝影）
立法院教育及文化委員會14日邀請教育部長鄭英耀（中）列席報告業務概況並備質詢。（記者曾吉松／攝影）

賴清德總統肯定學者「脫中入北」論述引發各界議論，但教育部長鄭英耀14日表示，教育部已經召集社會學科教師編撰教材，內容包含國家認同、識讀中國威脅等，盼暑假前開發完成，給學生正確史觀、資訊，而不是被混淆的概念。

本報系聯合報報導，立法院教育及文化委員會昨(14)日邀請教育部長鄭英耀列席報告並備質詢，立委林宜瑾表示，近期北一女中教師區桂芝言論引發爭議，林宜瑾表示，尊重區老師的民族及國家認同，但接到關心教育的家長擔心孩子的認知會受到影響。

鄭英耀表示，加強中小學生的國家認同，愛護、守護自己生存的地方，是教育人最基本的。在文化上可以有偏好，但身為教育工作者，必須遵循教育基本法秉持教育中立。

此外，近日數所大專校院學生在校園內擺攤支持大罷免引發討論，鄭英耀昨受訪時指出，大學校園需謹守中立態度，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重。

有記者問，「台灣是主權國家」是否合乎憲法？是否認同「台灣中國、一邊一國」？鄭英耀正面回應，台灣是一個主權國家，叫做中華民國，「台灣中國、一邊一國」也是毋庸置疑的。

台北中國時報報導，在野立委批評，教長說出「一邊一國」，明顯違反中華民國憲法，新增識讀中國威脅，只會增加對立、走向戰爭。

民眾黨立委劉書彬說，「台灣、中國，一邊一國」的說法嚴重牴觸憲法，會導致陸委會成為失職、無用單位，教育部長作為百年樹人、台灣教育根基重要推手，須維持中立，不應只有政治意識型態。

至於編寫識讀中國威脅教材，劉書彬認為，若要新增識讀中國威脅，要怎麼切割「中國」與「中國共產黨政權」？重點應是兩岸關係要和諧，而非增加對立、走向戰爭，昨天許多綠委質詢教育部時，頻頻把教育政治化；他奉勸部長「真的要小心，別被隨意帶風向」。

報導說，區桂芝表示，她所謂的「中國」就是「中華民國」，請民進黨立委先承認這一點，就不會再有這種無聊的指控，中華民國就是中國這是憲法所訂，如果綠委不承認憲法，就沒有資格做中華民國的立委。

教育部 賴清德

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