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台北陽明山大火延燒50公頃 疑空品感測儀釀災

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陽明山國家公園小油坑遊憩區14日近中午火燒山（圖），延燒50公頃，上百消防人員加上空勤總隊直升機支援，陸空夾擊耗時逾5小時才撲滅火勢。(中央社)
陽明山國家公園小油坑遊憩區14日近中午火燒山（圖），延燒50公頃，上百消防人員加上空勤總隊直升機支援，陸空夾擊耗時逾5小時才撲滅火勢。(中央社)

台北市陽明山小油坑遊憩區往七星山步道昨(14)近中午起火釀火燒山，百餘名消防人員上山搶救，空勤總隊派直升機支援，5個多小時撲滅火勢，延燒約50公頃。初判起火原因是國科會國家實驗研究院所設空氣品質感測儀起火釀災，待消防單位鑑定。

台北市消防局表示，昨天上午11時17分接獲陽明山國家公園管理處通報，指國科會設置用來做研究的空氣品質感測儀故障起火；起初現場僅小範圍起火，但火星引燃鄰近乾燥植被，加上山谷間風勢強勁，火勢迅速延燒。

北市消防局陸續調集上百名消防員上山，但山區水源不足，需多輛水箱車以中繼方式長距離布水線約1公里，到小油坑遊憩區停車場後，由消防員分3路水線再挺進山區數百公尺，才能靠近火場射水。

由於搶救困難，火勢至昨下午一時許已延燒30多公頃，消防局請求空勤總隊支援；昨午3時許，空勤總隊直升機從清泉崗機場飛抵陽明山，三度載水從空中倒水滅火；在陸空兩線撲救之下，將火勢局限在山谷之間，下午4時32分終於撲滅火勢，估計燃燒面積約達50公頃。

陽明山小油坑遊憩區往七星山步道14日火燒山，因山區水源不足，且強風助長火勢，上百...
陽明山小油坑遊憩區往七星山步道14日火燒山，因山區水源不足，且強風助長火勢，上百名消防人員搶救5個多小時才撲滅火勢。(記者林伯東／攝影)

陽明山國家公園小油坑遊憩區14日近中午火燒山，延燒50公頃，上百消防人員加上空勤...
陽明山國家公園小油坑遊憩區14日近中午火燒山，延燒50公頃，上百消防人員加上空勤總隊直升機支援（圖），陸空夾擊耗時逾5小時才撲滅火勢。(記者蘇健忠／攝影)

北市消防局長莫懷祖表示，昨天燃燒處是在鞍部地區，熱度會蓄積，沿著山坡往上燒，速度會比人爬山快非常多；第一線水線有打到燃燒地附近，消防局跟陽明山管理局也都有利用空拍機估算。

陽明山國家公園管理處副處長黃秀萍指出，初步判斷起火原因，是國科會國研院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫設置的空氣品質感測儀器起火。

被懷疑是禍首的國科會國家實驗研究院所設空氣品質感測儀。(記者蘇健忠／攝影)
被懷疑是禍首的國科會國家實驗研究院所設空氣品質感測儀。(記者蘇健忠／攝影)

14日起七星山步道自小油坑到主峰這段都將暫時封閉，待區域內的設施完成檢查，確定沒有問題後才會視情況評估是否開放，確保山林與旅客安全。

台北市長蔣萬安昨第一時間在臉書提醒當地民眾及登山客，暫時遠離小油坑周遭，以策安全、以利救災；環保局持續監控空氣品質。

蔣萬安

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