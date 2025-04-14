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台醫院驚爆「關病房危機」工會：再不加薪留不住人了

記者沈能元／台北即時報導
成大醫院企業工會理事長蔡婷婷說，近日確實聽聞醫院將要關病房的消息，呼籲院方應提高護理師薪資，不僅是留住人才，更爲了能招募新血；示意圖，圖中人物無關文中人物。本報資料照片
成大醫院企業工會理事長蔡婷婷說，近日確實聽聞醫院將要關病房的消息，呼籲院方應提高護理師薪資，不僅是留住人才，更爲了能招募新血；示意圖，圖中人物無關文中人物。本報資料照片

護理師招募不易，人力持續流失，成大醫院傳出將關閉病房的消息。據了解，成大醫院本周舉行院務會議，針對護理人力持續流失情形進行討論，預計將要關閉病房。成大醫院企業工會理事長蔡婷婷表示，近日確實聽聞醫院將要關病房的消息，但是在哪些單位、要關多少床及因應對策，目前還沒有最新進度，工會呼籲院方應提高護理師薪資，不僅是留住人才，更為了能招募新血。

一年一度的畢業季即將到來，各醫院紛紛將目光投向即將畢業的護理系學生，希望能招募更多人才。蔡婷婷說，現在的護理系畢業生也十分聰明，早已有許多人開始向學姊打聽各家醫院的薪資待遇，好為自己謀取最高的薪資、福利。

蔡婷婷表示，現在護理系學生最希望畢業後到醫學中心工作，原因是在醫學中心2、3年後，醫學中心的資歷將成為跳板，這時再轉到區域或地區醫院，往往可拿到相同的薪資，但工作量大幅減輕，因此，院方希望可以留住人才，更為了能招募新血，應提高護理師薪資、福利等待遇。

工會將於5月5日再與醫院協商，蔡婷婷說，首先，爭取護理師薪資全面加薪10%；其次，現行一年30天病假為扣半薪，爭取為不扣薪，由於護理師薪資不高，生病時往往不敢請假，身體更為操ㄓ勞，如病假可以不扣半薪，護理師就能安心休養，另也爭取7天事假不支薪應支付全薪，因目前為家庭照顧假併入事假中，如果家人臨時有照顧需求，讓護理師可以安心照顧家人。

最後，工會將為院聘護理師爭取考績獎金，考績甲等給予一個月、乙等半個月，讓護理師願為工作付出。蔡婷婷說，成大醫院仍有許多護理師等著離職，如果院方再不給予護理人員一個有善的工作環境，人力只會持續流失，護理臨床工作只會愈來愈險峻。

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