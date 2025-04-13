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卓榮泰：防台成洗產地違規轉運站 否則將失供應鏈角色

記者王千豪／台北即時報導
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行政院長卓榮泰表示，台灣如果成為洗產地或違規轉運的破口，世界會懷疑台灣守衛和嚴防經濟安全的責任，屆時台灣將失去產業供應鏈的重要角色，因此政府祭出三道防線因應。(記者林俊良／攝影)
行政院長卓榮泰表示，台灣如果成為洗產地或違規轉運的破口，世界會懷疑台灣守衛和嚴防經濟安全的責任，屆時台灣將失去產業供應鏈的重要角色，因此政府祭出三道防線因應。(記者林俊良／攝影)

美國對台祭出32%對等關稅，台美雙方11日首次談判。台灣行政院長卓榮泰表示，台灣如果成為洗產地或違規轉運的破口，世界會懷疑台灣守衛和嚴防經濟安全的責任，屆時台灣將失去產業供應鏈的重要角色，因此政府祭出三道防線因應。

卓榮泰接受電視節目「雅琴看世界」專訪的內容今晚播出。主持人張雅琴詢問卓榮泰說，第一時間得知美國對台祭出32%關稅時的反應，卓說，「昏倒再站起來」，32%是政府推估範圍的極高值，那天凌晨大家還在驚嚇當中，互相通電話後，他向賴清德總統報告說記者會要延一天。

張雅琴詢問，當得知川普9日宣布暫緩時的反應又是什麼？卓榮泰說，這次不會昏倒，當天早上看到電視台跑馬燈，心想會不會錯了，趕快拿手機查看詳細資料，原來是真的，那表示政府有90天的黃金時間，將原來設想的談判基礎內容好好來做。

談及談判規畫，卓榮泰說，現在討論要不要算得更精細一點，有一些什麼樣的條件可以彼此互惠，比方對等關稅、基礎關稅能不能談，大家談過之後，把內容收斂成為一個比較具體的包裹，就可以拿出去談，政府隨時要準備好，隨時會啟動。他也說，坐飛機過去或視訊都是方式之一。

至於談判成員，卓榮泰說，包括總統府、國安會、行政院人員。行政院方面有他、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲，要解決關稅與非關稅貿易障礙，以及洗產地、違規轉運等問題，每個議題都有一些策略。

張雅琴詢問，如果中國商品因145%的關稅進不了美國，會不會想要進來台灣，我方有沒有防阻的方式？卓榮泰聽聞後誇張雅琴說「你跟很多人一樣聰明」，接著說，他們（指大陸）現在有可能把東西帶到台灣來，小三通都有可能，所以政府有三道防線，事前要防治、事中要嚴查、事後要嚴處，陸委會在這之中扮演相當重要的角色。

卓榮泰強調，台灣不能成為破口，這不會只是世界的破口，更是對台灣整個貿易安全的破口，也是經濟安全、國家安全的破口，如果這個破口出現了，世界上的國家會懷疑台灣守衛跟嚴防自己經濟安全的責任，屆時台灣將失去產業供應鏈的重要角色，得不償失。

另外，卓榮泰在專訪中也特別提到，他在擔任行政院長之前有在打棒球，有一個名叫「雜草隊」的球隊，他自嘲「連小草都不是，叫雜草」，但現在太忙了沒辦法。

張雅琴也詢問，卓榮泰為民進黨派系「民主活水」的創始人，當上行政院長之後，怎麼看派系？卓榮泰說，民主活水不是一個派系，是一個工作夥伴，從幫賴總統選舉之前，年輕人集合在一起，民主活水沒有辦公室、組織、大家只是定期互相討論工作，現在時間很少，也沒有辦法定期。

卓榮泰 關稅 供應鏈

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