羅東博愛醫院器官移植遭攻擊 台衛福部、器捐中心回應

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長蔡宏斌說，台灣對於器官捐贈、手術嚴格把關，包括區域網絡、藥物追蹤及無償捐贈等層層把關，依目前的嚴謹度應不會在台灣境內出現利用境外器官移植的可行性。 (本報系資料照)

歌手Tank（呂建忠）日前公開自己在中國成功移植心、肝，引發外界對於中國器官移植的熱烈討論，但宜蘭羅東博愛醫院因創辦人孫女嫁給中國前政治委員薄熙來 長子薄瓜瓜 ，再加上該院不久前開始做器官移植服務，遭人懷疑，被指是中國「器官移植平台」一員。對此，羅東博愛醫院昨天發出聲明，駁斥相關不實言論，並強調所有器官移植流程完全遵循台灣的法律和規範，確保透明與公正。

對此，台灣器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長蔡宏斌說，國內對於器官捐贈、手術嚴格把關，包括區域網絡、藥物追蹤及無償捐贈等層層把關，依目前的嚴謹度應不會在台灣境內出現利用境外器官移植的可行性。

蔡宏斌指出，更何況羅東博愛醫院現在與雙和醫院於器官移植方面合作，雙和醫院院長李明哲 為目前推廣中心的董事長，在器官捐贈方面把關十分嚴格、盯得很緊，博愛醫院是以勸募網絡為主，並非以移植手術為主。

「國內對於器官捐贈的法規十分明確，不會有這樣（採用中國器官移植）的事情。」台衛福部次長林靜儀說，在台灣器官捐贈為無償捐贈，且有相關排序等評估方式，但有部分國人尋求到其他國家進行器官移植，提醒應注意相關器官來源及感染風險，這部分須請大家多加小心，而台灣有些醫師擔任器捐仲介角色，此已違反台灣相關器捐法規。

至於，外界憂心，這件事會影響國內器捐風氣？林靜儀說，可能是中國在器官移植令人憂心，但台灣器捐已是長期及完善制度，而器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心也長期推廣及勸募，「應該不會影響」，因此，外界不必要指涉台灣醫院可能是中國「器官移植平台」的一員。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心更發出六點聲明，希望民眾不要對器官捐贈產生不必要的疑慮，聲明如下：

關於近期網路媒體平台出現器官捐贈移植的誤導資訊，本中心依人體器官移植條例特此澄清並提供正確資訊，由於「器官捐贈移植」是專業醫療議題，避免對我國制度與專業醫療人員形象的誤解，而造成民眾對器官捐贈產生不必要的疑慮，影響著每一位懷抱希望等待重生的病患與家庭。

一、民國76年6月19日，我國正式頒布「人體器官移植條例」，成為亞洲第一個有器官移植法律國家，而本中心係依人體器官移植條例規定設立，負責搜集、登錄並管理器官捐贈與移植重要資訊。自民國94年起啟用器官捐贈移植登錄系統，依循各器官疾病嚴重程度、醫學評估條件及等候時間等客觀標準，執行各器官捐贈手術前的交叉比對，衛福部更優化該系統為器官捐贈移植整合系統。

二、如遇醫療極限時，「器官捐贈醫院」需肩負病人生命末期的善終責任，並尊重家屬意願及選擇，由醫療團隊評估器官捐贈可行性；簽署同意書後由2位具資格醫師共同進行兩次腦死判定程序。若因意外因素導致腦死，則由檢察官確認流程細節適法性，由地檢署發給醫院同意書，同意醫院於相驗前執行捐贈手術。

三、我國移植醫院資格審定嚴格，醫院間簽訂合作協議，係因重症病患若生命末期時家屬願意圓滿當事人心願或代理選擇器官捐贈決策時，能即時提供適切性醫療服務。在大愛捐贈者腦死確認後，「器官移植醫院」接手後續執行捐贈移植交叉比對及掌握手術程序。台灣執行器官捐贈移植手術，是法律、倫理、醫療等各面向層層把關的嚴謹歷程。

四、根據法律及醫學標準，器官移植的適應症判定、依據疾病嚴重度排序及分配過程，皆由具備專業資格的醫師依病患等候現況及醫學標準進行評估。此過程透過整合系統自動化處理，旨在確保每位患者在公平的基礎上獲得所需的治療。中心作為一個公共機構，始終堅持公平、透明及可稽核的操作原則，並全力確保器官分配過程不受任何非法或非醫學因素的不當干預。

五、我國器官捐贈推動一路走來的普世價值，視每位大愛器官捐贈者是英雄，是家屬們遭逢生命劇變生命無常時，一種人性光輝顯現以及對醫療團隊的信任與交付。器官捐贈是愛與良善的信念，更是捨得圓滿生命旅程的抉擇。為感念器官捐贈者及家屬們無私奉獻，自民國104年始擇定6月19日為器官捐贈紀念日，讓器官捐贈者大愛與家屬的大捨不被遺忘。

六、本中心持續強化器官捐贈移植制度的監管與風險防範機制，並依最新醫學實證與技術發展與時俱進。誠摯歡迎社會各界攜手合作，確保每一位患者都能在公平、公正的環境中獲得所需的醫療資源，為全體國人守護器官捐贈移植安全。而對於任何涉及誤導、扭曲事實或散播不實指控，對器官配對機制及制度公正性攻擊，進而影響民眾對我國器官捐贈移植系統的信任，本中心嚴重譴責，絕不容忍刻意扭曲醫療人員的專業形象，維護我國器官捐贈移植制度的公正與清明。

在我國，無論是捐贈或等候器官都非常不容易，本中心始終相信每一位關心器官捐贈議題的朋友，都是這條路上珍貴的同行者，踏著相同步伐一起走。本次事件適時提供契機，本中心得以詳細敘明器官捐贈的真實運作機制及依據，闡明每例捐贈案背後的嚴謹評估流程與多重專業醫療團隊之把關機制。傳遞正確訊息，方能有效消弭不必要的疑慮，進而建立社會對器官捐贈制度的長期信任與支持，此亦為本中心依法肩負之核心責任與使命。