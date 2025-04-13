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高醫出面 說明台監察院長陳菊病情

記者王勇超、徐白櫻／高雄即時報導
台監察院長陳菊。(本報系資料照)
台監察院長陳菊。(本報系資料照)

台監察院長陳菊去年底因流感住進高雄大學附設醫院，後續檢查發現右側腎臟長腫瘤以及有腦血管阻塞，手術後目前仍在院療養中。昨天前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴連袂南下探視陳菊，引發外界對陳菊病情的關心。高醫今天說，陳菊整體復健狀況穩定且持續進步中。

高醫表示，因接獲來自各界對於監察院陳菊院長的關心，經家屬同意提供說明。陳菊在高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中。家屬特別委託院方向社會各界代轉由衷謝意，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

陳菊去年12月底重感冒住院，順便安排健康檢查，檢查發現右腎有1顆3.5公分腫瘤，以達文西機械手臂切除，手術過程順利，原本預計3至5天出院，出院前一天早上，突然右下肢無力。

高醫團隊檢查發現左腦血管栓塞，搶在黃金時間動手術，術後已恢復意識，持續住院中，並接受院方復健計畫，今年2月，陳菊不想被人說話，還繳回2個月薪水，當時監察院秘書長李俊俋稱她病情樂觀、持續復健，期盼3月重返監察院崗位。

前總統蔡英文、副總統蕭美琴昨天中午到高醫探望陳菊，表達關懷並為她打氣。面對媒體追問陳菊病情是否有變化？昨天高醫表示此事涉及病人隱私，未經家屬同意不便做說明，盼給予病患及家屬空間。今天上午高醫以文字說明表示，陳菊在醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中。

陳菊 腫瘤 蔡英文

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