台美關稅談判 卓揆曝美關注中國洗產地 籲企業反傾銷

行政院長卓榮泰強調，昨天台美雙方的談判團隊，也展開第一次視訊會議，開始談判工作，這次談判中，美方不僅關注貿易逆差、如何再工業化，也非常在意台灣或其他國家成為中國洗產之地。記者黃義書／攝影

民進黨 「人民是頭家」政策宣講，今天在新竹壓軸登場。行政院長卓榮泰 強調，昨天台美雙方的談判團隊，也展開第一次視訊會議，開始談判工作，這次談判中，美方不僅關注貿易逆差、如何再工業化，也非常在意台灣或其他國家成為中國洗產之地。

面對美國對等關稅 ，卓榮泰表示，4月3日政府團隊都緊盯美國宣布什麼樣的關稅政策，過去就從10%至20%、20%至30%都做很多試算與分析，美國最後卻宣布32%，行政院並非沒想到，但跟日韓比起來比較高，所以要改變策略，用一天時間升級產業支持方案，從原定560億提高到880億。

卓榮泰指出，在這次談判中，美方不僅關注貿易逆差、如何再工業化，更關心藉此解決「非關稅貿易障礙」，也就是雙方進口間的條件，讓進口無法順暢，這在工、農業間都存在。

「其中美方很在意台灣或其他國家成為中國產品的洗產地，導致中國的產品違規轉運到美國及其他國家」，卓榮泰表示，他已向全國的業者呼籲，站在先進聯盟貿易秩序的國家中，台灣一定要肩負起反傾銷、反洗產地運動，希望經過台灣出口的產品，都是台灣國人努力的結晶，MIT絕對不能有MIC在裡面，要擦亮招牌、打擊冒牌，讓台灣在全球布局中更具競爭力。

關於洗產地，卓榮泰說，政府已注意到，當中國產品因高關稅無法進入美國時，就會四處流竄，可能流竄到南向國家，甚至更容易流竄到台灣國內、打擊國內產業，讓台灣在很多產品上面臨不安全、不合格的考驗。政府也會啟動更嚴格的反傾銷調查，絕不允許中國低價產品打擊台灣的產業。

除了反傾銷和反洗產地，卓榮泰表示，很多出口也要管制，台灣是高科技領先國家，高科技產品中，有許多機密且非常重要的產品，不能通過任何管道流到中國去。