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美中關稅戰已成數字遊戲 但局勢恐以其他方式升溫？

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安今在議會與民進黨議員簡舒培激烈交鋒，簡舒培批蔣萬安說不出哪一國要消滅中華民國，強調「國民黨是共產黨的走狗」。蔣萬安多次高分貝怒回「現在就可回答你，要消滅中華民國的是共產黨和民進黨」，批民進黨嘴巴講反共、自己養共諜，民進黨才是共產黨走狗。

關稅之戰燒進議會，蔣萬安與簡舒培唇槍舌戰近8分鐘，簡舒培質詢先說，美國總統川普已列台灣為首批談判名單，但蔣萬安日前卻說中央無作為，要跟行政院、中央道歉。

蔣萬安反擊，議員對於總統說台灣還有音樂、副總統還在吃潤餅，對於行政院長卓榮泰說大家安心睡，要不要出來說說話、評評理？「我不會說聽音樂，吃潤餅，也不會叫大家安心睡」。

簡舒培也說，藍營縣市長開會說因應美國關稅，要開放陸客觀光跟普發一萬元提振內需，為何蔣萬安之前簡報沒提到？蔣萬安立即說「昨天晚上才開會啊，我會有預知能力嗎？怎預期我事前就知道結論呢？」簡舒培說「那事前就沒好好討論啊」。

簡舒培再問，哪一個國家因應川普關稅課徵，開放陸客來觀光？沒有任何一國，「國民黨不要亂扯」。

蔣萬安說，只要是對擴大內需有幫助都願意做，因應高關稅，開放觀光客，當然是其中一環，擴大內需是第一線基層的心聲，「你不需要擴大內需嗎？」；簡舒培反酸，國民黨面對高關稅，居然還是把期待放在中國。

簡舒培再問，去年5月22日她在市長專案報告質詢時，詢問哪一國要消滅中華民國，結果市長回答不出來，這段質詢，最近很紅；今年4月1日退將丘衛邦將軍把這質詢片段拿出來說有議員質詢問「哪一國要消滅中華民國？」但蔣萬安支支吾吾，「國民黨已成為共產黨的走狗，你同意嗎？」。

「我現在就可以回答你，要消滅中華民國的是民進黨和共產黨。」蔣萬安高分貝回嗆，民進黨的內政部長 ，公然講讓賴清德成為台灣國的主人，要消滅中華民國的是民進黨和共產黨。

簡舒培反問，是哪一國飛彈對準中華民國？蔣萬安說，「共產黨，而且要消滅中華民國還有共產黨」，今天的共諜是在民進黨執政的總統府和國安會，在民進黨立委的辦公室，在民進黨的新北市黨部，共諜就是在民進黨裡面，共諜就是跟民進黨在一起。

簡舒培又問是否認同北一女教師區桂芝說法？蔣萬安說，「我們捍衛言論自由，不會像民進黨要戒嚴」，民進黨養了多少共諜，要不要出來說一句話，一句批評都不敢，結果全部噤聲。簡舒培則反嗆，不要胡說八道。

蔣萬安說，民進黨要不要評論和共諜在一起有什麼意見？ 國安會都承認了有接受調查，民進黨才是和共諜在一起，才是共產黨的走狗，這麼多共諜在立法院、在國安會，「嘴巴上講反共，自己養共諜，就是民進黨」。

兩人爭論不休，接著上台的民進黨議員陳賢蔚說，「我要請蔣市長回座，我不想跟胡說八道、精神異常市長說話，太扯了，有夠離譜」；陳請其他局長上來備詢，才結束這場爭論。

民進黨 蔣萬安 共產黨

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