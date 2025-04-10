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台教育部獲獎科長猥褻女下屬還問「想做嗎？」下場曝光

記者王宏舜／台北即時報導
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已婚的教育部王姓科長載女下屬到汽車旅館寫會議紀錄，卻強行環抱、摸胸，並問「之前有沒有做過？」、「想做嗎？」；女下屬抗拒卻仍被緊抱、十指緊扣。南投地方法院依強制猥褻罪判王6月徒刑，得易科罰金。圖／報系資料照
已婚的教育部王姓科長載女下屬到汽車旅館寫會議紀錄，卻強行環抱、摸胸，並問「之前有沒有做過？」、「想做嗎？」；女下屬抗拒卻仍被緊抱、十指緊扣。南投地方法院依強制猥褻罪判王6月徒刑，得易科罰金。圖／報系資料照

台灣教育部王姓科長開車載女下屬到一所高職開會，結束後以「製作會議記錄」為由，帶她到汽車旅館作業。女下屬完成會議紀錄後，王提議幫她按摩，卻強行環抱摸胸，並問「之前有沒有做過？」、「想做嗎？」；女下屬抗拒卻仍被緊抱、十指緊扣，嚇得落荒而逃。地方法院依強制猥褻罪判王6月徒刑，得易科罰金。

已婚的王姓科長因推展特殊教育，落實一縣市一特教學校的目標，曾獲教育部表揚，他犯案遭判刑的訊息，也在教育界傳開。

2024年4月23日上午，王開車搭載女下屬到外地出差查案，因上級主管要求女下屬快點把查案紀錄做出來，王便提議到汽車旅館作業。女下屬一開始覺得怪怪的，但王慫恿「那邊比較好工作」，兩人因此進旅館。女下屬表示，一開始是正常工作，後來王卻說要幫她按摩放鬆，結果趁她不注意竟抱住她，還說「抱一下不會怎樣」。

女下屬隨即喊叫「科長」，但礙於對方的權勢而不敢制止，王變本加厲將她抱起至自己的雙腿上摸胸，並問「之前有沒有做過？」、「想不想要做？」，女下屬回答「我不要做，我不想做」。王這時以蠻力強拉女下屬的雙手，還讓她與自己「面對面」，並拉起她的雙手十指緊扣，讓女下屬無法掙脫。

女下屬趁隙脫逃，王姓科長開車追出，還叫她「上車」，因女下屬人生地不熟且不知所措，只好坐進轎車右前座離開。女下屬事後傳LINE告知同事遭侵犯，當月25日也向主管報告遭性騷擾並報警。

因受科長性騷擾，女下屬事後就醫尋求情緒調適，同事也證稱被害人變得憂鬱，「自己坐著就會哭出來」。

地檢署調查，王姓科長事後傳「真的很抱歉，我也接受被停職處分」簡訊給被害人，但王辯稱兩人平時感情好，會到汽車旅館打報告也是他開玩笑問的，還說過程中「沒有感覺到女下屬有任何抗拒或不悅」，並以「互相鼓勵的擁抱」來形容他的所為。

檢方起訴指出，任何性行為都應建立在相互尊重，彼此同意的基礎上，絕對是「No means No」、「only Yes means Yes」，當對方沉默時不是同意，對方不確定或猶豫也不是同意，在對方未同意前的任何單獨同行或休息，只能視為一般人際互動，不是性暗示，認定王犯強制猥褻、利用權勢或機會犯性騷擾罪。

地院審酌王無前科，為了滿足私慾卻漠視他人身體、性自主權，審理時終於認罪，但未與被害人達成和解，判他6月得易科罰金之刑。

性騷擾 教育部 LINE

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