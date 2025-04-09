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美印太司令再談「地獄景象」 指台灣正進行相關投資

中央社華盛頓9日專電
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美軍印太司令帕帕羅主張美國大力提升自主系統並部署於台海，以打造「地獄景象」嚇阻中國犯台。他今天提到「地獄景象」時，指台灣正進行的相關投資與美方向一致。同時他也示警，北京去年對台施壓規模擴大300%。

美國聯邦眾議院軍事委員會上午就「印太區域的軍事部署與國安全挑戰」舉行聽證會，眾議員戴佳雷（Scott DesJarlais）質詢列席作證的帕帕羅（Samuel Paparo）。

戴佳雷質問帕帕羅過去主張的「地獄景象」（hellscape）構想將如何融入印太司令部規模更大的嚇阻架構，以及美方如何協助確保台灣投資正確的能力，以使「地獄景象」可行。

帕帕羅以黑海為例，指出該處有些作戰空間中的部隊無需取得制空權或制海權，只要能以低人員損耗的方式，阻止對手取得這些優勢即可，而這正是「地獄景象」的核心概念。

「（也就是）透過水下無人載具、水面無人載具、空中無人系統，以及滯空攻擊彈藥（loitering munitions）等武器系統，並將其操作整合入一個共通的指管框架內，以發揮最大效能。」

帕帕羅說，就此而言，台灣也在進行這些投資，而這些投資已經、且必須與美方所做的投資一致。

美國如何加速武器交付，以改善台灣的自我防衛能力方面，帕帕羅表示，關鍵在於某些狀況下消除官僚限制，包括放寬供應基地的限制、對供應基地進行認證，以及確保穩定的金流，以資助下游需要長前置作業時間的計畫，「這將大幅強化我們的生產能力」。

帕帕羅另在開場時提到對中國威脅的評估，強調中國日益具侵略性行為，前所未有的軍事現代化，包括人工智慧（AI）、極音速（hypersonic）武器、太空能力等多項領域的進展，對美國本土、盟友與夥伴構成真實且嚴重的威脅。

他說，2024年，中國人民解放軍透過對台灣持續施加壓力的行動，展現出其日益成長的軍事能力，這類行動的規模比過去擴大了300%。

帕帕羅於書面證詞中重申，中國在台灣周邊的具侵略性的行動不只是軍演，更是為強行推進統一進的「模擬預演」（dress rehearsals）。

戴佳雷追問目前最密切關注哪些指標，以評估這些預演是否正在朝著為即將發生的衝突，進行實際準備的方向發展。

帕帕羅回覆，美方觀察裝備、人員與彈藥的轉運情形，也更深入研究中國所運用的「非軍事性國家力量工具」，藉此重新掌握戰略與作戰方面的預警能力，讓美軍能儘早部署部隊因應衝突。

太空 眾議員 解放軍

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