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美客戶延出貨 台廠商無奈醞釀放無薪假

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社頭鄉有織襪故鄉美名，業界不少是幫歐美NIKE、愛迪達等知名名牌做代工打出天下。(報系資料照／記者林宛諭攝影)
社頭鄉有織襪故鄉美名，業界不少是幫歐美NIKE、愛迪達等知名名牌做代工打出天下。(報系資料照／記者林宛諭攝影)

美國總統川普祭重稅，全台釀「關稅海嘯」，部分廠商已接到美國客戶延後出貨，甚至預期一到兩個月都無美國訂單，還有業者醞釀要放無薪假，甚至面臨倒閉，希望政府紓困要「看得到、吃得到」，不要紙上空談。

彰化社頭、田中有織襪故鄉美名，台灣織襪工業同業公會理事長黃翠霞說，當地織襪多銷往美國，依品項原本進口關稅是為4.6%到18%，再加上32%美國對等關稅，最高稅率將高達50%，已有美國客戶通知，4月訂單先不要出貨，也要求製造商自行吸收關稅。

黃翠霞說，有會員反映，希望政府吸收關稅差額，讓業界不會失去美國訂單，希望政府的紓困方案，不要紙上空談、畫大餅，要讓業者「看得到、吃得到」，否則業者撐不下去，員工失業，將引發連鎖效應。

新竹縣工業會總幹事曾昭維指出，竹縣一家出口美國的汽機車零件廠，突接獲美方客戶通知暫停出貨，業者憂心成品淪為庫存，半成品也被迫停工。

「未來不確定因素太高，已有業者醞釀放無薪假。」中部有小型製鞋加工廠老闆說，近年人力缺乏，若熬不過關稅危機，不排除縮編一至二成人力，再不行就會面臨倒閉危機。

有台商表示，台灣對等關稅32%、越南46%，很多台商在東南亞設廠，對等關稅上路後，製鞋代工業將成重災區，可預見未來會不景氣，而訂單減少後，市面上會出現斷貨潮。

關稅 東南亞 越南

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