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MLB魚雷棒正夯 台中球棒代工廠訂單不斷

中央社台中8日電
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魚雷棒成了近期大聯盟熱門討論話題。（路透）
魚雷棒成了近期大聯盟熱門討論話題。（路透）

美國職業棒球大聯盟（MLB）「魚雷棒」正夯，台中市大雅區1間球棒代工廠近期美國、日本訂單不斷，2016年返鄉創業的業者陳致維說：「沒有最好的球棒，只有適合自己的球棒。」

MLB開季熱門話題集中在外型像保齡球瓶、又像魚雷，被暱稱為「魚雷棒」的球棒，而紐約洋基隊（New York Yankees）曾單場9轟，其中5名球員拿「魚雷棒」；至少8隊在比賽中測試「魚雷棒」，多家MLB認證製造商開始生產「魚雷棒」的型號。

大學時加入壘球校隊且是棒球迷的陳致維今天示範「魚雷棒」製作過程，長條木材架上打磨車床，約5分鐘1根圓滾長條楓木就被打磨出球棒外型，噴上繽紛色彩，球棒就此誕生。

陳致維告訴中央社記者，以往1週接到2、3張訂單，每天生產300根球棒，清明節後每天電話接不停，「魚雷棒」訂單幾乎倍增，每天生產500根。

他說，「魚雷棒」特點是棒頭縮小，球棒最粗部分留在擊球甜蜜點，而傳統球棒擊球甜蜜點可能約2、3顆球範圍，容錯率較高，「魚雷棒」甜蜜點只約1.5顆球，容錯率較低，擊球須更確實，但威力變強，更考驗球員能力。

致力開發球棒模型的陳致維表示，每根球棒都符合MLB規定，部分國內球團與球員也感興趣。

根據MLB規章：「球棒必須是一根光滑、圓形的棍子，最粗處直徑不得超過2.61英寸，總長不得超過42英寸。」

陳致維辦公室內擺放許多感謝狀及蒐藏的棒球，在友人牽線下，陳致維平均每年都捐贈球具給3間學校球隊，他希望大家多進場看球、支持棒球。

至於是否受美國對等關稅衝擊，陳致維表示，工廠是接受品牌的台灣分公司下單，截至目前暫未受影響。

MLB 洋基 關稅

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