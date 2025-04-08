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中配須繳喪失原籍證明 否則恐遭除戶 台海基會曝申辦流程

記者陳宥菘／台北即時報導
海基會8日在臉書發文表示，中配申請在台定居須繳交註銷中國戶籍公證書，並詳細說明申辦流程。（本報系資料照片）
海基會8日在臉書發文表示，中配申請在台定居須繳交註銷中國戶籍公證書，並詳細說明申辦流程。（本報系資料照片）

近日許多已取得台灣身分的中配收到台移民署通知，限期3個月內繳附喪失原籍證明，否則將面臨撤銷定居許可及除戶，理由是兩岸人民不得具有雙重戶籍。該證明係指經海基會驗證的「註銷戶籍證明公證書」，海基會8日說明，中配須回到中國戶口所在地的派出所申請註銷中國戶籍證明，並至當地公證處辦理公證書，再將公證書正本帶回台灣向海基會申請驗證後，再繳交給台移民署。

海基會8日在臉書發文表示，中配申請在台定居須繳交註銷中國戶籍公證書，並詳細說明申辦流程。

海基會表示，依據相關規定，中國地區人民申請定居者，應繳交經海基會驗證的喪失原籍證明公證書（即註銷中國戶籍公證書），申請人未能於定居申請時繳附喪失原籍證明公證書，經具結後得先核發定居證。也就是說，中配在向移民署申請定居時，可以先填寫移民署的「喪失原籍證明具結書」提交。

不過，海基會強調，若未能於許可定居之翌日起算3個月內繳附該公證書者，將被撤銷定居許可，並通知戶政事務所撤銷其戶籍登記。因此，等移民署核發定居證後，中配必須盡快回到中國戶口所在地的派出所申請註銷中國戶籍證明，並交回居民身分證。

海基會續指，接著要將派出所開立的註銷中國戶籍證明，拿到當地有辦台灣業務的公證處，請公證員辦理要拿回台灣使用的公證書，也就是註銷中國戶籍公證書。取得公證書後，海基會強調，務必要將公證書「正本」帶回台灣，並向海基會申請驗證。

海基會並指，回台灣後，可先撥打海基會法律服務專線詢問申請驗證公證書應備之文件，完成驗證後，要將海基會核發驗證的公證書正本繳回移民署，才是完成申辦流程。且要在移民署規定的3個月內繳交，以免台灣戶籍遭到撤銷。

海基會提到，有中配反映需要照顧家裡的老人跟小孩，無法親回中國辦理註銷戶籍，詢問能否讓中國家人代辦。對此，依中國規定，原則上註銷戶籍必須親自辦理，如果因故不能親自回去一趟，可以打電話先向中國戶籍地派出所詢問能否委託代辦。

移民署8日表示，目前已獲准在台定居的中配約14萬餘人，經清查發現「多數均已繳附喪失原籍證明，但有部分在台定居對象尚未繳附喪失原籍證明」，可能是因疫情或其他因素未能返回中國辦理。移民署表示，對於在台長住久安、安居樂業、奉公守法、認同中華民國的中籍身分者，若有文件申請的實質上困難，可向移民署反映困難處，政府絕對依法保障權益，不需過度擔心。

移民 中華民國 疫情

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