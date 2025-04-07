耗資3.5億楠梓球場不安全 紐國女足拒賽

高雄楠梓足球場草皮泛黃、泥地裸露，還有多處補丁。(記者郭韋綺／攝影)

中華民國足球協會原訂今(8)在高雄市立楠梓足球場舉行國際女子足球邀請賽，由台灣女子足球代表隊對戰紐西蘭隊，不料紐隊勘察場地後認為場地草皮不安全，前天取消出賽，足協也宣布開放退票，讓球迷傻眼批評「好丟臉！居然場地被打槍」。

和挖出廢棄物的新竹棒球場、地震中天花板崩落的桃園八德國民運動中心羽球場一樣，楠梓足球場也是使用前瞻預算，中央和地方共耗資台幣3.5億元興建，2022年11月啟用，場內有天然、人工草皮球場各1座，委由柏文健康公司營運。

柏文公司昨發聲明，稱本月1日起已積極改善場地，包括草皮更換、草地整理、灑水、壓地及整地等，更與紐西蘭方不斷地溝通與協調，但最終未能達成共識感到遺憾，向球迷致歉。

中華足協表示，未來將持續精進賽事籌辦與場地管理機制，並與國內各球團共同研議天然草皮場地維護長期策略。台灣女子足球員工會則發聲明支持紐西蘭隊，安全是不容退讓的底線。

此次女足邀請賽為台灣女足暌違5年重返主場，也是自2019年以來首度在台舉行國際女足A級賽事，因台灣僅台北田徑場、高雄國家體育場符合國際賽事標準，足協去年9月商借高雄國家體育場，因該場地早已排定演唱會檔期，才轉向借用楠梓足球場。

楠梓足球場雖是國內標準比賽場地，但上月幾乎周周有練習或賽事，壓縮場地草皮維護和保養。紐西蘭隊勘察場地後提出重鋪草皮等建議，但直到賽事登場前，仍認為場地無法達到比賽標準，不參加賽事，足協官網6日發布聲明「因場地相關條件仍無法完全符合對方對賽事品質的期待，最終遺憾決議取消本場比賽」，開放球迷退票。

球迷不留情批評，「丟臉啊，要辦比賽，整個場地還沒搞好」、「紐西蘭認證的爛場地」。

記者直擊現場，草皮泛黃、泥地裸露，球門周邊草皮狀況也很差，還有多處補丁，感到場地的確存在不安全風險。

市議員白喬茵說，高市運發局作為場地的OT單位，應同步確保場地狀況，甚至要求足協在借用時須要框足夠長的場地保養期間，而非讓場地單位吸收，讓劣跡斑斑的足協再次讓世界看見台灣，也傷害高雄的形象，「最無辜的是我們的女足球員，也是對遠道來台的外隊的失禮」。

高市運發局回應，對於各方使用高市足球場舉辦大型賽會活動皆樂觀其成，廠商已給予最大支持，全力配合足協改善場地。