台股重挫台鐵趁亂宣布漲價 民怨更深

交通部次長伍勝園昨宣布，台鐵今年六月調漲票價。圖為民眾進出台北火車站。(記者陳正興／攝影)

美國對等關稅 海嘯來襲，台股 昨(7)寫下最大單日跌幅，跌點市值蒸發6.6兆(台幣，下同，約2千億美元)，許多民眾的荷包瞬間大幅縮水，更別提部分中小企業已受到衝擊，外銷訂單急凍，然而交通部卻選在這樣的時機下，趁亂宣布台鐵 將於6月調漲票價，「台股沒漲、台鐵大漲」，無疑是讓民眾心情雪上加霜，民生壓力大增。

交通部宣布，行政院已核定台鐵票價調整案，平均漲幅26.8%，其中北高票價最高975元(約29.5美元)、北花票價583元(約17.6美元)，預計本月23日公告、6月23日實施，民眾自5月26日起，購買6月23日以後的車票將是新票價。

由於北花票價調漲高達32%，高於台鐵票價平均漲幅26%，花蓮縣長徐榛蔚質疑恐加重民眾負擔，呼籲應以民生經濟優先於政治考量。

立委莊瑞雄則表示，考量東部交通特殊性及台鐵票價調漲對花東的影響，建議盡快擬訂花東票價專屬優惠方案，推出返鄉、東部縣市往返優惠票價，提高跨區優惠折扣比率；推出「周末、假日同行」優惠票種等。

對此，交通部次長、台鐵代理董座伍勝園表示，調幅26.8%，客運利潤僅約百分之零點36，連1%都沒有，幾乎無報酬率，另也強調，新票價上路期程不會受美關稅衝擊。

台鐵票價已30年未調整，在物價飛揚的年代，票箱收入難以支應營運成本，站在經營角度，台鐵票價確實該漲，也需要漲。但問題在於，政院早在3月底就已核定台鐵票價調整案，若交通部選在經濟氛圍較為穩定時宣布，或許還能減少民眾的反感，如今卻選擇在股市劇烈波動的「黑色星期一」宣布調漲，也難怪被批評是不是與世界脈動處在平行時空。

此外，台鐵近期狀況依舊層出不窮，今年迄今已有5件不當停車事件，準點率問題也未獲得有效解決。更別提台鐵日前花了8千萬(約242萬美元)元設立太魯閣號事故紀念燈，卻被批評不如將這筆錢用來改善台鐵福利、提高安全改革。

諷刺的是，當立委提醒，票價漲幅應考慮社會觀感審慎評估，交通部次長、台鐵代理董座伍勝園卻稱短程車票漲幅只有7元(約0.2元)，這樣應該是有考慮到社會接受程度。但根據台鐵公告，長途車票漲幅明顯，北高票價將一口氣從824元漲至975元，漲幅超過150元(約4.5元)，如此有感的漲價，恐不是輕描淡寫就可以帶過。

台鐵票價調漲雖然有其合理性，但選擇在股市崩跌、經濟氣氛低迷時宣布，不僅有點不合時宜，就像川普宣布對等關稅時，賴清德總統宣傳「至少我們還有音樂」、副總統蕭美琴大談「潤餅包什麼料」，一樣令人錯愕。

漲價事關民生，政府應更細膩處理，既要保障公共服務的發展，也要顧及民眾的生活負擔與社會觀感。台鐵在票價調漲的同時，也應該先提升服務品質及安全，否則恐會讓民眾對台鐵感到更加不滿。