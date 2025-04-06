賴清德喊與美國從零關稅談起 綠委：能藉此加速簽FTA

民進黨立委郭國文。(本報系資料照片)

美國總統川普對台課徵32％對等關稅 ，台總統賴清德 今天宣布，台灣沒有計畫採取關稅報復，將與美國從零關稅談起。民進黨立委郭國文認為，若能藉關稅談判加速台美自由貿易協定（FTA）簽訂，雙邊經濟發展都能受惠。

因應美國對等關稅政策，賴清德今天透過影片向國人發表談話，他提出5項應變策略；他強調，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

郭國文晚間在臉書發文，他說，經過行政單位幾日的努力，今由總統清楚地向國人說明「總統級方案」，也就是台美雙方「零關稅」進行談判、擴大對美採購與投資、排除貿易障礙、解決洗產地問題。

郭國文提到，除了大家討論已久的課題外，最新措施就是以台美「零關稅」開始談起。其實雙方零關稅就形同簽訂自由貿易協定（FTA）的概念，這也是多年來台灣積極與美國，尤其有去年底生效的「台美21 世紀貿易倡議」，如今能藉由關稅談判加速台美FTA的簽訂，那雙邊經濟發展都能受惠。

除此之外，郭國文也說，過去這幾天，包括他在內，許多人都呼籲調降汽車高達25-30%的貨物稅，這也會是接下來持續監督的重點，也希望財政部 可以聽清楚賴總統所提出，排除貿易障礙的政策，全面檢討稅制調整的空間。