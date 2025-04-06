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賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

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賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

記者張文馨／台北即時報導
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台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）
台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）

台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴清德說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。

影片來源：YouTube@賴清德

台總統府發言人郭雅慧表示，因應美國對等關稅政策，賴清德今日邀集傳統產業、中小微型企業等十多位產業代表，於官邸舉行第二場企業座談，並於座談結束後，針對近日國內外情勢，透過影片向國人發表談話。

賴清德表示，台灣要讓美國清楚知道，台灣對於美國經濟發展的貢獻；更重要的是，要積極掌握全球經濟情勢的變化，加強台美產業合作，提升台灣產業在全球供應鏈的地位。

賴清德揭櫫5項策略來應對美國的關稅手段。

第一，透過談判，全力爭取改善對等關稅，由行政院副院長鄭麗君領導的談判小組出發，談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台美雙方「零關稅」開始談起；擴大對美採購來降低貿易逆差，包含行政院盤點的農、工、石油和天然氣等大量採購計畫，以及國防部的軍事採購；擴大對美投資，台灣政府協助整合「台灣投資美國隊」，也期盼美國對等整合美國投資台灣隊，讓台美經貿合作更加緊密；排除非關稅貿易障礙；並解決美方長期關切的高科技產品出口管制，以及洗產地的問題。

第二，針對國內受衝擊的產業，尤其是傳統產業及中小微型企業，給予及時且必要的支持與協助。

第三，提出中長期經濟發展計畫，與經濟及產業發展的新策略，以突破未來經濟挑戰；政府將積極與友盟國家合作，既拓展多元市場，也可強化產業上中下游整合，讓台灣產業生態系更完整，也推升台灣產業升級轉型；善用半導體製造、IC設計、資通訊產業、以及智慧製造等產業優勢，打造台灣成為人工智慧島，推動食衣住行以及軍工、安控、次世代通訊，大健康等種種應用產業的發展，邁向智慧、永續、繁榮的新台灣。

第四，「立足台灣，布局全球，行銷全世界」是台灣的國家經濟發展戰略，其中最重要的是立足台灣，台灣一定要站穩腳步，不因為這次風波而動搖；因此，政府會獎勵投資，鬆綁法令，並且持續改善台灣的投資環境，積極解決水、電、土地、人力、人才各項問題，來協助企業根留台灣；另外，也要幫助台商的海外生產基地做必要的調整，形塑「台灣加1」，也就是國家經濟發展戰略將調整為「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」；利用供應鏈的新布局，加強台灣產業和美國產業合作，也進一步進入美國市場。

第五，美國一旦開徵對等關稅，無論產業類別大小都會面臨衝擊，他和行政院長卓榮泰率領的團隊，將分頭傾聽業界的心聲，開啟產業傾聽之旅，隨時解決問題，也讓政策更符合需求。

賴清德對國人喊話說，過去半個多世紀，台灣經歷兩次能源危機、亞洲金融風暴、全球金融海嘯、以及疫情衝擊等，一次又一次的嚴酷考驗，不但能夠克服困難，而且化危機為轉機，讓台灣經濟脫胎換骨，更上層樓，也更具韌性；面對當前的挑戰，政府會和民間攜手合作，行政院的對策也希望立法院不分朝野都能夠支持，為台灣經濟打開更寬闊的出路。

關稅 賴清德 供應鏈

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