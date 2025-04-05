為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

台副總統蕭美琴在社群平台Threads上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。(擷自蕭美琴Threads）

台灣副總統蕭美琴在台灣時間今晚出席「保生文化祭開鑼式」活動，她在致詞時提到，因近日國際情勢變化，她在社群媒體 上傳吃潤餅照片被許多人批評，她表示，照片是一星期前就拍好，本來就要在清明節發布跟大家一起度過這重要節日，當時未注意到發布的時間點及國際情勢變化，在角色的拿捏上，讓各位造成許多誤解，也希望焦點能回到大家一起共同面對當今情勢的挑戰。

影片來源：聯合新聞網

蕭美琴表示，美國這幾天宣布了重大的關稅 決定，其計算模式是基於各國對美的貿易逆差來作為其計算公式，台灣在去年是美國所有貿易逆差和當中排名第七，大約是700多億美金，額度高於日韓等其他重要的貿易夥伴國，因此對台影響很大，政府的立場就是希望能將影響降到最低，將從兩大方面著手。