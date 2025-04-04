下一波是藥品關稅？藥師界憂台灣更缺藥

美國總統川普日前宣布，對台灣課徵32%對等關稅措施，更表示很快會對藥品開徵關稅。示意圖。(本報資料照片)

美國總統川普 宣示不久的將來將針對「藥品」推出關稅 ，並以前所未有的程度開徵，台灣藥廠、醫材廠將受到衝擊，生策會監事、藥政處前處長胡幼圃昨(4)天呼籲，政府能提前規畫相關的應變措施及長期產業發展方向。藥師公會則憂心恐將讓缺藥潮更加嚴峻。

胡幼圃表示，政府不能因為美國提高關稅，也跟著提升台灣藥品的關稅，政府也應該要補貼藥價。此外，胡幼圃指出，課稅對具有國際專利外銷的藥廠影響不大，但像是出口原料藥、學名藥等外銷廠，和台灣近幾年積極推動的CDMO（代工廠）就會受到比較大的衝擊。

他說，為規避在台製造的高關稅問題，他認為，政府應該要補助廠商去美國或低關稅國家租賃或購買當地廠房，使價格更具競爭力。同時他也建議降低健康食品的出口關稅。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，當全球製藥成本增加，售價也將提高，而台灣的健保 制度，使藥品利潤低，藥廠可預期優先剔除台灣市場，新制上路，台灣將首當其衝。

而台灣農產品也首當其衝。台灣蘭花去年外銷產值約1.54億美元，美國占約4成，是外銷第一大市場，川普祭出的32%關稅，讓蘭農不知所措，台灣蘭花產銷發展協會前理事長黃志豐說，現在台灣還有一大批蘭花正船運美國途中，聯絡美國客戶，對方也不知道該怎麼因應高額進口稅。「關稅若提高到32%，美國客戶沒辦法吸收，那台灣蘭花產業有可能沒有明天」。