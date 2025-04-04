台安親班狼師性侵女童 上訴改認定未遂...刑度減半

南投陳姓補習班負責人對班上女童性侵，上訴二審以他僅未遂，撤銷改判5年，示意圖與本案無關。圖／報系資料照

台灣南投陳姓男子經營未立案安親班，卻對年僅國小2年級女童伸狼爪，在班上摸胸、下體，還刻意拿課本擋住，南投地院一審以他有指侵，依3個強制性交罪判10年，台中高分院二審比對證詞，認定陳僅構成「未遂」，撤銷改判他5年，仍可上訴。

檢警調查，陳男和妻子經營未立案的安親班，陳也擔任司機、協助輔導學生數學課業，2020年9月起替班上1名小學2年級女童批改數學作業時，要求對方坐他大腿上，陳再伸手亂摸她胸部、指侵。

此外，陳還兩度利用開車載女童回家、元宵節 去看燈會期間，趁著車上剩下他們獨處，又前後伸手摸胸、2度指侵得逞。

南投地院一審時，陳矢口否認犯行，辯稱從來沒有摸女童胸部、下體，其辯護人則稱女童指述前後不一，教室內眾人可出入認為若有指侵不合理；女童則說，陳摸她胸部、尿尿的地方，覺得會痛，被摸時陳還會用課本擋住，讓其他小朋友看不到。

一審查，本案因女童向老師陳述經校安通報才曝光，女童驗傷下體也有擦傷；女童母親也證稱，女兒曾坦言「阿伯摸我」，自己警覺馬上向安親班反應，陳還跑去他們家，還想賠個2、3萬元了事。

一審勘驗錄音，發現陳男致電女童母親曾說「她真的很可愛，又很會撒嬌」、「就是只有跟她摸一下而已」，女童母質問「你用用手指去用她嗎？」陳說「我只是弄她那個...只是在周圍」、「反正做就是做了，我不會否認。」

一審認為，陳侵害女童身心、犯後否認未見悔意，行為惡劣，依3個對未滿14歲之女子犯強制性交罪各判他7年10月，3罪應執行10年；陳男不服上訴仍否犯行。

台中高分院二審查，女童雖曾證稱陳男將手指「伸進她尿尿的身體裡面」、「感覺很痛」，但她向母親、老師陳述時則是稱被「摸」尿尿的地方，驗傷也未發現下體有受損。

二審經綜合比對證據難認有達性器接合程度，認定僅達強制性交「未遂」程度，撤銷改依3個對未滿14歲之女子犯強制性交未遂罪各判他3年8月，3罪應執行5年。