台男大生全裸逛校園被逮認錯求饒 法官網開一面判緩刑

林姓男大生當場認錯，表明正參與企業雇用人員甄試，台南地院認他犯公然猥褻罪處拘役40日，法官網開一面給予緩刑機會。圖／本報資料照

台灣台南某大學林姓男大生於前年8月30日、31日中午全裸在學生宿舍、系辦公室及校園內各處停留、閒逛，學生發現後通報校安人員巡查後找到他，並報警處理。他當場認錯且為身心障礙生，正參與企業雇用人員甄試，法官認他犯公然猥褻罪處拘役40日，網開一面給予緩刑機會。

林於警詢及偵查中坦承犯行，與校安人員證述情節相符，並有勘驗筆錄及錄影畫面擷取照片等在佐證，檢方認自白與事實相符，認他涉妨害風化案，向法院聲請簡易判決。

台南地院認為，林於特定多數人可共見共聞校園內，裸露性器官供人觀覽猥褻行為，先後於前年8月30日12時許、同年月31日下午1時50分許，同在校園內實行猥褻作為。法官認他基於公然猥褻同一犯意而於相同地點、密切接近時間所為，應依接續犯論以一罪。

台南地院審酌，林不思自制，僅為滿足一己刺激私慾，即於不特定多數人可共見共聞校園內，公然赤裸全身而裸露性器官供人觀覽猥褻行為，欠缺尊重他人觀念，並破壞社會秩序及善良風俗，也可能造成目擊者心理上不適。

台南地院也指出，林無犯罪前科，因未能自我克制，失慮致罹罪章，犯後坦承犯行認錯，考量他領有身心障礙手冊，現正準備參加企業雇用人員甄試，信經偵、審程序，當知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑2年，以啟自新。

法官也提醒，倘林在緩刑期間又再為犯罪或有其他符合法定撤銷緩刑原因，將產生撤銷緩刑宣告而仍須執行所宣告刑的後果，「務必切實銘記在心，警惕慎行，以免喪失自新機會」。