我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4類飲料損心臟健康 星巴克這款熱門商品是其一

在特斯拉噴漆納粹標誌做為抗議 是否構成仇恨犯罪？

台男大生全裸逛校園被逮認錯求饒 法官網開一面判緩刑

記者邵心杰／台南即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林姓男大生當場認錯，表明正參與企業雇用人員甄試，台南地院認他犯公然猥褻罪處拘役40日，法官網開一面給予緩刑機會。圖／本報資料照
林姓男大生當場認錯，表明正參與企業雇用人員甄試，台南地院認他犯公然猥褻罪處拘役40日，法官網開一面給予緩刑機會。圖／本報資料照

台灣台南某大學林姓男大生於前年8月30日、31日中午全裸在學生宿舍、系辦公室及校園內各處停留、閒逛，學生發現後通報校安人員巡查後找到他，並報警處理。他當場認錯且為身心障礙生，正參與企業雇用人員甄試，法官認他犯公然猥褻罪處拘役40日，網開一面給予緩刑機會。

林於警詢及偵查中坦承犯行，與校安人員證述情節相符，並有勘驗筆錄及錄影畫面擷取照片等在佐證，檢方認自白與事實相符，認他涉妨害風化案，向法院聲請簡易判決。

台南地院認為，林於特定多數人可共見共聞校園內，裸露性器官供人觀覽猥褻行為，先後於前年8月30日12時許、同年月31日下午1時50分許，同在校園內實行猥褻作為。法官認他基於公然猥褻同一犯意而於相同地點、密切接近時間所為，應依接續犯論以一罪。

台南地院審酌，林不思自制，僅為滿足一己刺激私慾，即於不特定多數人可共見共聞校園內，公然赤裸全身而裸露性器官供人觀覽猥褻行為，欠缺尊重他人觀念，並破壞社會秩序及善良風俗，也可能造成目擊者心理上不適。

台南地院也指出，林無犯罪前科，因未能自我克制，失慮致罹罪章，犯後坦承犯行認錯，考量他領有身心障礙手冊，現正準備參加企業雇用人員甄試，信經偵、審程序，當知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑2年，以啟自新。

法官也提醒，倘林在緩刑期間又再為犯罪或有其他符合法定撤銷緩刑原因，將產生撤銷緩刑宣告而仍須執行所宣告刑的後果，「務必切實銘記在心，警惕慎行，以免喪失自新機會」。

上一則

川普重課台灣32%對等關稅 BBC：可能助長「疑美論」

下一則

對等關稅半導體逃過一劫 台業界認為整體影響有限？

延伸閱讀

李靚蕾哽咽談黃子佼案：台灣性犯罪刑責比國際差一大截

李靚蕾哽咽談黃子佼案：台灣性犯罪刑責比國際差一大截
影／日女神永野芽郁被性騷爆哭 諧星猥褻吐舌喊：做我的女人

影／日女神永野芽郁被性騷爆哭 諧星猥褻吐舌喊：做我的女人
「海角七號」中孝介 日本澡堂猥褻男子被捕 疑性侵未遂

「海角七號」中孝介 日本澡堂猥褻男子被捕 疑性侵未遂
有前科 猥褻12學童3年64次 新北圍棋老師重判22年

有前科 猥褻12學童3年64次 新北圍棋老師重判22年

熱門新聞

台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
台中地檢署檢察官陳祥薇殲滅全台最大性影像犯罪網站「創意私房」，連同「台版N號房」網站、Telegram群組「SCP」、「OAT」也一舉搗破。圖／讀者提供

「80高級會員是誰？」曾殲滅創意私房的女檢著手要查了

2025-03-28 10:20

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因

川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因