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川普重課台灣32%對等關稅 BBC：可能助長「疑美論」

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅，圈起處可見台灣遭美國課徵32%關稅。路透
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅，圈起處可見台灣遭美國課徵32%關稅。路透

美國總統川普2日公布「解放日」對等關稅，宣稱台灣向美國產品課徵64%關稅，所以美國將課徵台灣32%關稅。BBC指出，此舉可能助長「疑美論」。

BBC報導，美國幾十年來一直堅稱自己是台灣的真正盟友，雙方建立日益密切的經濟和軍事關係，而台灣電腦晶片產業使其對美國價值無可估量，美國也將台灣視為抵禦中國在南海擴張聲索的防波堤。

美國前總統拜登曾誓言，若中國武力犯台將協防台灣，但在川普領導下，這種密切的關係已經受到質疑。川普曾說，「我們逐漸失去晶片產業，現在幾乎全都在台灣。他們從我們這裡偷走了，搶走了」，以及「要美國提供保護，台灣應該付錢」。

川普最近還推動台積電進一步投資位於亞利桑納州的廠房，現在又對台灣進口產品課徵出乎意料的32%巨額關稅。

BBC指出，過去幾年台灣出現越來越多質疑，認為美國正在「掏空」台灣資源，此論述主要受到親中鷹派推動，卻也來自中國的假訊息宣傳活動。該論述名為「疑美論」，將美國描繪成一個反覆無常的朋友；一旦台灣失去價值，美國就會拋棄台灣，而台灣人最好與中國「統一」。

大多數台灣人仍然相信美國是盟友，疑美論還不是廣泛的論述。但隨著川普採取像「解放日」關稅等行動，疑美論可能會找到滋長的沃土。

川普 關稅 拜登

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