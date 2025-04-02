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富比世富豪榜：台灣今年億萬富豪比去年多 這6人新進榜

編譯簡國帆／綜合外電
富比世（Forbes）2025年億萬富豪榜顯示，今年台灣共54人進榜，有6人為榜單新臉孔。美聯社
富比世（Forbes）2025年億萬富豪榜顯示，今年台灣共54人進榜，有6人為榜單新臉孔。美聯社

富比世（Forbes）2025年億萬富豪榜顯示，今年台灣共54人進榜，比去年多4人，前三名仍由廣達集團創辦人林百里、鴻海集團創辦人郭台銘，以及「鞋王」宏福實業老闆張聰淵包辦，但有6人是首次進榜。

根據富比世，林百里以117億美元的資產淨值傲視台灣富豪，在全球排名第210，台灣第二富豪為位居第227名的郭台銘，資產淨值109億美元，全球排第264名的張聰淵，以102億美元身價為台灣第三。富邦集團的蔡明興與蔡明忠分別為台灣第四、第五有錢。

這次台灣有六人首次進榜，包括廣達副董事長兼總經理梁次震（台灣排第34）、精銳科技董事長張重興（台灣排第41）、星宇航空董事長張國煒（台灣名列第47）、台積電元老曾繁城（台灣排名第50）、健策精密工業董事長趙宗信（台灣排第51）、健策精密工業副董事長趙永昌（台灣排第53），寶成國際集團創辦人蔡其瑞則是2021年進榜後，今年再度進榜。

富比世表示，今年全球有創紀錄的3,028人進入億萬富豪榜單，比去年多了247人，也是全球億萬富豪人數首度突破3,000人大關，總身價達到破天荒的16.1兆美元，比美國和中國以外的任何一國國內生產毛額（GDP）都還多。

富比世指出，美國擁有最多億萬富豪，達到創紀錄的902人，其次是中國（包括香港）的516人，再來是印度的205人，且這三國就包辦了榜上超過50%成員，今年也有288張新面孔，包括電影巨型阿諾史瓦辛格、加密貨幣大亨孫宇晨等。

富比世 郭台銘 台積電

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