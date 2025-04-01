愚人節玩笑 德國在台協會宣布釀造「台積電啤酒」

德國在台協會臉書專頁貼出愚人節玩笑文，表示德國要生產「台積電啤酒」。(擷自臉書@German Institute Taipei 德國在台協會)

今日是4月1日愚人節，德國 在台協會(German Institute Taipei)在其臉書專頁貼文，聲稱「台積電 在德國將不只生產晶片，也將計畫以自行釀造的台積電啤酒作為暢銷商品，藉此結合台灣晶片產業與德國釀酒文化」，並說啤酒名稱暫定為「奈米啤酒」，七小時後，再發出一篇聲明表示：「今年愚人節笑話好像太簡單了，明年要玩得更勇敢一點:-)！」

德國在台協會臉書專頁1日貼出了以假亂真的啤酒照片，還配上說明文：「每瓶500毫升的奈米啤酒裡，將含有五百萬個20奈米的晶片。首批試飲的觀察結果顯示，這款啤酒不僅帶有細膩且微苦澀的矽口感，在飲用後對記憶力與工作效率更具有正面影響！」

文末更加註一個根本不存在的預計販售日期：「2026年4月31日」。

許多網友留言表達會心一笑，有網友說，「喝了如果能考上慕尼黑大學，我天天餵我兒子喝」！

另一名網友說：「每年4/1都期待協會有什麼新梗，我發漏好多年了哈哈哈哈哈！幸好不是又說要吃兔兔」，德國在台協會帳號還回了一張巨兔照片：「養得越來越肥…」

該臉書專頁往年就有在愚人節貼出搞笑文的傳統，2023年愚人節表示德國人決定仿效客家文化中的賽神豬，在德國舉辦「賽神兔」，找到了一些願意參加比賽的兔農，並貼出一張號稱「已有15公斤」重的巨兔，說距比賽時間還有幾個月，參賽兔子有望養到50公斤左右。

去年4月1日他們則開自己國家鐵路的玩笑，指出德國國鐵終於解決誤點問題，因為他們和台灣餅乾製造商「乖乖」合作，人手一包乖乖。