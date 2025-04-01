我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

白宮：4月2日關稅宣布後立即生效

全球最知名的台灣人是他 網紅Ray登上GQ秀護照

中央社洛杉磯31日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網路名人Ray登上美國GQ頻道，秀出自己的台灣護照。(擷自YouTube@GQ)
網路名人Ray登上美國GQ頻道，秀出自己的台灣護照。(擷自YouTube@GQ)

來自台灣、走紅美國的網路名人Ray今登美國GQ頻道，分享人生不能沒有的10項必需品，不只秀出台灣護照，更在鏡頭前吃牛肉麵、喝珍珠奶茶，稱台灣是自己的家。影片登美國熱門影片第5名。

影片來源：YouTube@GQ Taiwan

台灣年輕人Ray於2023年7月在日本一家便利商店前，遇見1240萬訂閱的美國網紅Kai Cenat。兩人不僅在直播影片中短暫互動，更一路從陌生人變成好兄弟。Ray在美國打開知名度，Kai去年到台灣參加Ray畢業典禮。

影片來源：YouTube@Kai Cenat Live

影片來源：YouTube@Kai Cenat

美國GQ運動頻道今天在Youtube影音平台貼出「Ray人生不能沒有的十大必需品」影片，7小時累積近60萬點閱，登上Youtube美國熱門影片第5名。

這個系列影片以運動明星為主角，日本球星大谷翔平3年前也曾分享人生不能沒有的10項必需品。

影片一開頭，Ray手上就拿著綠皮的中華民國護照，介紹他人生的第一項必需品：台灣護照和美國簽證。影片中，Ray辦理的是新版護照，護照上英文字寫著Taiwan Passport。

Ray分享他剛畢業，想要去美國，因為很多兄弟、朋友都在美國，想要去美國做直播。Ray說為了簽證去面試時，他說：「我的名字是Ray，我來自台灣。」

Ray的人生第二項必需品：零食，也跟台灣有關。他先丟開幾包其他品牌的泡麵，說「這是（中國電商）Temu的貨色」，接著拿起一包台灣品牌的維力炸醬麵，說：「這包才是真正的，知道的都知道，如果你來自台灣，你一定知道。」

Ray的第四項人生必需品就是「台灣」，他一邊喝著珍珠奶茶、吃牛肉麵，一邊說：「我不騙你，台灣的食物比美國好吃多了…我很想念台灣的食物，因為那是家。」

Ray丟掉叉子，改拿筷子吃麵，「我現在超級懷念台灣，朋友、家人、老師、動物、我的摩托車、車子、爸媽、叔叔、阿姨。」

Ray的人生必需品還包括好兄弟、美國網紅Kai、籃球、拖鞋、耳機、衣服、媽媽送的個人盥洗包、相機。

護照 簽證 日本

上一則

中國男偷渡金門 台國防部：是否與軍演有關待觀察

延伸閱讀

傳美國CDC等公衛機關執行裁員 FDA菸草部主管遭拔官

傳美國CDC等公衛機關執行裁員 FDA菸草部主管遭拔官
川普明宣布「通用」或「對等」關稅？CNN：目前傾向這種

川普明宣布「通用」或「對等」關稅？CNN：目前傾向這種
美實施簽證限制 中外交部批：干涉西藏事務違國際法

美實施簽證限制 中外交部批：干涉西藏事務違國際法
27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

熱門新聞

士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
北一女教師區桂芝出面受訪。(記者林佳彣／攝影)

「堂堂正正的中國人」 區桂芝親上火線：那我統戰對岸可否？

2025-03-26 23:38

超人氣

更多 >
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸
陳都靈新劇爆紅成黑馬 製作人高情商曝九重紫和雁回時最大差異

陳都靈新劇爆紅成黑馬 製作人高情商曝九重紫和雁回時最大差異
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束