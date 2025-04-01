我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6種不良金融商品 讓缺乏現金美國人更陷困境

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

教師上央視惹議 北一女校長：禁教職員接受中共官媒採訪

記者洪子凱／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北一女教師區桂芝（中）。（圖／本報系資料照）
北一女教師區桂芝（中）。（圖／本報系資料照）

北一女老師區桂芝日前上「央視」專訪引發熱議，網路上流傳校長陳智源今對校內發布聲明，強調不違反法律規定尊重不同立場，但考量兩岸關係緊張，禁止校內教職員接受中方官媒採訪，自己也會關閉臉書及拒絕所有媒體採訪。區表示，會尊重配合校方規定。

據了解，該聲明是校方轉給內部教職員與學生，並未公開。但教育局今天證實此事，基於校本管理，北一女校方已表達其立場。教育局強調，在教育中立之下，尊重教師專業自主權及捍衛言論自由。

區桂芝日前接受中國「央視」採訪，批評台總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉，雖北市府經調查認為區桂芝並未違反教育中立，但校友、作家丘美珍更公開點名陳智源回應，陳僅在臉書表示「給網友：不要誤以為我會公開回應甚麼，因為有些話，我只會對學生說。」

網路上流傳疑似校長陳智源於校內發布聲明，內容提及北一女校風自由民主，在不違反法律規定前提下，包容多元意見並尊重不同立場，但考量近日兩岸關係緊張，禁止校內教職員工接受中華人民共和國所屬官媒採訪。

陳智源說，為避免個人言論引起社會輿論熱議或造成誤會，即日起將暫停社群網站發文謝絕所有媒體採訪。實際查看，陳智源目前已關閉臉書。

區桂芝也說，對於校方決定表示理解，校長有他的壓力不想造成他的困擾，他尊重也遵守。

北一女中校長陳智源（中）。（本報系資料照）
北一女中校長陳智源（中）。（本報系資料照）
北一女老師區桂芝日前上「央視」專訪引發熱議，網路上流傳校長陳智源今對校內發布聲明...
北一女老師區桂芝日前上「央視」專訪引發熱議，網路上流傳校長陳智源今對校內發布聲明，強調不違反法律規定尊重不同立場，但考量兩岸關係緊張，禁止校內教職員接受中方官媒採訪，自己也會關閉臉書及拒絕所有媒體採訪。（圖／議員曾獻瑩提供）

教育局 賴清德 社群網站

上一則

解放軍對台軍演 美國務院：沒有正當理由

下一則

中國男偷渡金門 台國防部：是否與軍演有關待觀察

延伸閱讀

央視新聞報導 緬甸強震已致2719人遇難、3900人受傷

央視新聞報導 緬甸強震已致2719人遇難、3900人受傷
北一校友批綁架校譽 區桂芝：不敢沾「綠」光

北一校友批綁架校譽 區桂芝：不敢沾「綠」光
中國官媒批李嘉誠「賣港口無異向對手遞刀」隨後刪文

中國官媒批李嘉誠「賣港口無異向對手遞刀」隨後刪文
新聞眼／北一女老師不能代表北一女 校友及家長也不行

新聞眼／北一女老師不能代表北一女 校友及家長也不行

熱門新聞

士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 陸配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
北一女教師區桂芝出面受訪。(記者林佳彣／攝影)

「堂堂正正的中國人」 區桂芝親上火線：那我統戰對岸可否？

2025-03-26 23:38
台中地檢署檢察官陳祥薇殲滅全台最大性影像犯罪網站「創意私房」，連同「台版N號房」網站、Telegram群組「SCP」、「OAT」也一舉搗破。圖／讀者提供

「80高級會員是誰？」曾殲滅創意私房的女檢著手要查了

2025-03-28 10:20

超人氣

更多 >
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑
動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸
陳都靈新劇爆紅成黑馬 製作人高情商曝九重紫和雁回時最大差異

陳都靈新劇爆紅成黑馬 製作人高情商曝九重紫和雁回時最大差異