柯文哲日吞8顆止痛藥 醫怒：腎衰竭才處理？

柯文哲血尿、腰痛症狀，醫師開立嗎啡類止痛藥已達最高劑量。(報系資料照片)

民眾黨 前主席柯文哲 因京華城及政治獻金案收押於台北看守所，3月29日晚間他因血尿、疼痛、嘔吐等狀況，由北所戒護送醫，但未達留院標準，不到兩小時便又返回看守所；胸腔內科醫師蘇一峰於臉書爆氣，質疑檢傷標準遇到柯文哲就轉彎，「每天都已吃了八顆止痛藥，難道得等到腎衰竭才要處理？」

蘇一峰臉書指出，柯文哲就醫，生命徵象正常所以不用處理？他質疑，不是啊，結石水腎是要等什麼，生命徵象不穩？等不穩進去ICU嗎？是要等敗血症休克嗎？還是要等腎衰竭？蘇一峰痛批，每日吃八顆止痛藥還不能證明病況嚴重難以忍受嗎？電腦斷層還有取石術，做了嗎？什麼時候留院標準這麼高了？

北所表示，所方密集關懷柯文哲健康，目前監測生理數據均正常，且在所內正常活動作息，身體及精神狀況無異。北所已針對其需求安排後續就診與檢查進行規畫，確保能獲得充足的醫療資源，維護其收容期間健康。

由於柯文哲近日傳出血尿、噁心與腰痛等症狀，妻子陳佩琪昨(3/31)在臉書表示，柯因劇烈腰痛而服用嗎啡類止痛藥Tramadol 2# QID，已達成人每日最高建議量。台北市藥師公會常務理事、藥師王明媛說，Tramadol屬於嗎啡類止痛藥， 2#的意思是每次兩顆，QID則是一天四次，醫師一天開立八顆藥物確實為最高劑量，可見柯文哲的疼痛已非常明顯且「真的很痛」，目前應針對根本病因加以治療。

陳佩琪前天在臉書發文，指出3月2日首度解除禁見，去台北看守所探視柯文哲，發現先生狀況不佳，直喊「腰痛到受不了」，不知道原因，只能吃Tramadol 2#QID，總量已達每日最高建議劑量，「我心頭一驚，知道他耐受力高，但還是叫他早做些檢查，別只傻呼呼地吃藥。」直到3月25日，發現已有腎積水（hydronephrosis）情況。