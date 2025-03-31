末班機都飛了…陸配小微未離台 明移民署恐「這樣做」

內政部移民署。記者李隆揆／翻攝

陸配「小微」、「恩綺」自行離境期限今夜到期，恩綺今晚6時許已搭機離境，小微卻始終未訂票，目前已無飛往大陸班機，今夜一過小微即屬逾期居留，據悉移民 署考量強制出境須配合班機，預計明早才會執行強制出境。

台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，入台陸籍人民有事實足認有危害國家安全或社會安定之虞者，移民署得逕行強制出境，或限令其於10日內出境，逾限令出境其限仍未出境者，移民署得強制出境。

同條例也規定，移民署強制陸籍人民出境前，應給予陳述意見機會，強制已取得居留或定居許可的陸籍人民出境前，應召開審查會；若當事人以書面聲明放棄陳述意見或自願出境，移民署得不經審查會審查，逕行強制出境。

審查會由內政部 遴選相關機關代表、社會公正人士及學者專家共同組成，其中單一性別不得少於3分之1，且社會公正人士及學者專家人數不得少於2分之1。

據悉，針對近期陸續執行的陸配離境案，內政部、陸委會、移民署等機關研擬多個劇本及對策，確保陸配順利出境，其中也對比去年發生的西班牙籍詐欺犯奧納德驅逐案。

西班牙籍男子奧納德涉嫌多起詐欺案，被國際刑警組織列紅色通報，移民署去年獲報認定奧納德有危害我國利益、公共安全、國安安全等急迫狀況，要求他在2024年10月19日前自行離境，奧納德當時不配合出境，有妻子、小孩在台居住，面臨骨肉分離狀況。

移民署去年10月17日通知奧納德出席10月18日上午10時的臨時審查會，最後做成強制出境處分，後續衍生奧納德主張移民署未給充分時間準備意見表達等爭議。小微若逾期居留，移民署很可能在明早通知小微出席審查會，做成處分後才強制出境。

可能情況包含，小微態度軟化，依據移民署一早通知出席審查會，隨後配合移民署出境；或小微持續不配合，處分出爐後移民署午間派員前往小微住處執行強制出境。