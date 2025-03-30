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政黨、立委表現 逾半台灣人對3黨都失望

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聯合報民調發現，民眾對三大政黨及立委不滿意度全過半。圖為去年立法院審國會改革法案爆衝突。（本報資料照片）
聯合報民調發現，民眾對三大政黨及立委不滿意度全過半。圖為去年立法院審國會改革法案爆衝突。（本報資料照片）

本報系聯合報民意調查發現，民眾對3大黨及政黨立委表現感到失望，不滿意度皆過半。

調查發現，逾半民眾不滿意藍綠白3個主流政黨的表現，其中，以國民黨不滿意度5成8最高，5成4不滿意民眾黨，不滿意民進黨的人也達5成2；另一方面，各政黨的好評不到4成，3成7滿意民進黨的表現，國民黨及民眾黨的表現則獲得3成左右民眾肯定。交叉分析發現，肯定各政黨表現者，以各黨表態支持者居多，其中民進黨支持者有7成6肯定民進黨表現，民眾黨支持者也有7成2滿意民眾黨的表現，國民黨支持者滿意度為6成4。

除了政黨整體表現評價低落，民眾對於藍綠白3黨立委的表現也以負面評價居多，5成5不滿意國民黨立委的表現，不滿意民進黨和民眾黨立委表現者則各占5成1，負評全部超過5成；另一方面，好評以民進黨立委最高，但滿意度只有3成9，國民黨及民眾黨立委的表現則分獲3成6及3成5民眾肯定。

分析顯示，藍綠白3黨立委的表現都獲得7成以上各自政黨支持者的肯定，7成5民進黨支持者滿意民進黨立委表現，國民黨和民眾黨立委的表現則分獲7成2藍白支持者的好評。

朱立倫滿意度僅24%  賴清德43%

調查發現，民眾對朱立倫擔任國民黨主席表現的好評最低，滿意度只有2成4，6成1不滿意朱主席的表現，不滿意比率高於其他兩黨主席。即便是國民黨支持者，對於朱主席的看法也很分歧，滿意和不滿意比率各占4成7。

柯文哲甫交棒民眾黨主席一職給黃國昌，對於柯文哲和黃國昌先後擔任民眾黨主席的表現，不滿意的民眾都占5成1，3成6肯定柯文哲之前擔任民眾黨主席的表現，3成1肯定黃國昌。民眾黨支持者有8成2滿意柯文哲任主席的表現，高於黃國昌的6成9。

民進黨賴清德主席的滿意度是3黨中最高，但4成6不滿意，仍比好評多了3個百分點，1成1無意見。賴主席的表現獲8成2民進黨支持者的好評，藍白支持者則是8成左右不滿意賴的表現，至於政黨中立民眾，3成3滿意賴主席的表現，3成9不滿意。

政黨印象方面，對兩岸政策，4成6民眾認為國民黨立場過於親中，3成7覺得是民進黨抹紅，1成8無意見。柯文哲目前有多個官司審理中，有5成民眾認為民眾黨已失去當初創黨的理想，但也有3成4的人不同意這個看法。至於台灣有沒有讓藍綠以外其他政黨長期發展的空間？5成7的民眾認為沒有，3成3的人對第3政黨的存在仍抱持希望。藍綠白3黨支持者，都有過半數認為第3政黨在台灣無發展空間，覺得有發展空間者不到4成。

(資料來源／聯合報系民意調查中心、中選會)
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