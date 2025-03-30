駁罷免是為搶立院龍頭 柯建銘：我要做事 而非要位子

民進黨立院黨團總召柯建銘。(記者黃婉婷／攝影)

大罷免 進入第二階段，藍綠動員拚場，民進黨立院黨團總召柯建銘 今天喊出「Don’t worry be happy」，要各界快樂連署，翻盤後國民黨 勢必投降；針對藍營喊出大罷免成功，柯建銘恐成立法院長，柯強調「我是要做事的人，不是要位子的人」。

柯建銘今天下午在民進黨團舉行記者會，記者會名稱定調「Don't worry be happy 別擔心要開心，快樂連署二階連成功才是王道」，與過往調性相當不同。他說，自己昨天到南港聽音樂會，首個曲目就是知名歌曲「Don't worry be happy 」，非常符合台灣現況。

柯建銘指出，只要在法定時間內二階完成連署，就翻盤了，國民黨勢必要投降，因為國民黨不可能找這麼多人去（連署二階），「只有一階有可能，因為一階是做假的」。

「國家這麼亂，大家不要怕。」柯建銘說，國家有憲法，藍白賣台亡國，台灣人民都看得懂，要選擇愛台灣、護台灣、維護民主機制、保護人民生命和家園的民進黨，還是黨賣台、引進共產主義、讓人民財產歸零、散佈疑美論、美積電的國民黨？請大家別怕，放心，民進黨會守護國家安全。

柯建銘諷道，國民黨最怕被罷掉，因此要破壞罷免藍營立委的二階連署，使其不要成功，一旦不成功，國家一個月就結束，因為這些原班人馬還在，會修很多法令，包括憲法訴訟法、工會法等，讓警察可以罷工，在國內製造暴動，中國再以反分裂法來辦，稱台灣動亂屬於中國國內事務，國際不可以干預，「有天醒來的時候就插滿五星旗，這是危機」。

柯建銘批，台灣從馬英九賣台以後，匪諜一直進來，如水銀瀉地，無孔不入，每個媒體、政府單位，百工百業，入島入心，認知戰滲透這麼久，所有人都會被洗腦，「但很抱歉，洗不了柯建銘的腦」，他是有歷史感的人，到底誰是真的、誰是假的，「假的真不了」。

柯建銘續指，所有黨團成員都很清楚，一定「大罷免、大成功」，請大家不要懷疑，等著看賴總統怎麼下令就好，不信公義喚不回，不容青史盡成灰 。

針對藍營人士指大罷免後柯建銘恐成立法院長，柯回擊稱，3月24日國民黨立委賴士葆就跟他打賭，稱10個藍委被罷免他就剁頭，並稱柯想當立法院長，但他自己表示，「我是要讓藍白從地球上消失，我是要做事的人，不是要位子的人」。

柯強調，若院長重選，每一個立委都是候選人，「就賴士葆沒這資格，因為你被我們罷免掉」。

他還將砲口對內，點名前民進黨立委沈富雄、林濁水、郭正亮還配合藍營稱他要當立法院長，為何要補這刀？他也說，不要賴士葆的頭，只希望藍白從地球上消失，趕快放下屠刀、立地成佛，以謝國人。