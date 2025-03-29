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國民黨憂心 立委大罷免＝罷掉韓國瑜

記者王千豪、屈彥辰／台北即時報導
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立法院長韓國瑜。(本報資料照片／記者陳正興攝影)
立法院長韓國瑜。(本報資料照片／記者陳正興攝影)

全台灣掀起立委大罷免國民黨預計在二階段成案後，立即強化陸空戰，全面熱戰。陸戰方面除透過百場宣講、基層組織活動以外，空戰3主軸也曝光。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，宣傳3主軸將聚焦在「罷免XXX，等於罷免韓國瑜、等於廢除財劃法、等於支持軍事戒嚴」，且黨中央和黨團已取得一定共識，未來將朝此方向宣講。

國民黨為反制惡罷，全台舉辦百場政策說明會，目前已陸續開講中。一位中常委說，26日中常會上，新北市議長蔣根煌拿出民眾黨製作的宣傳文宣，質疑黨中央怎麼沒有印製類似的文宣，此時文傳會拿出國民黨印製的文宣緩頰，強調黨中央已經準備好了，接下來於宣講場合發放給民眾。

傅崐萁表示，黨中央跟黨團在反惡罷宣傳上已經取得共識，將向民眾訴求「罷免XXX，等於罷免韓國瑜」、「罷免XXX，等於廢除財劃法」、「罷免XXX，等於支持軍事戒嚴」，會利用政策說明會，向民眾清楚說明，並詢問民眾是否支持民進黨立院黨團總召柯建銘當院長。

傅崐萁說，儘管目前「立法委員互選院長副院長辦法」規定，「院長、副院長經全體立法委員1/3以上人數提議，出席委員2/3以上人數通過，得予以改選。」但只要民進黨能夠罷免掉12位，讓總席次來到101席，民進黨團的51席，就可以利用補選的空窗期修法，將改選門滿下修至1/2，屆時，柯建銘就有機會當上院長，希望全民一起對抗惡罷。

談及反惡罷策略，傅崐萁說，二階段成案後，將全面熱戰，目前國民黨團已經針對35位遭鎖定的國民黨立委進行民調，會謹慎應戰，如果坊間有太離譜的民調，他們也會適時公布，予以反擊。

罷免 國民黨 傅崐萁

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