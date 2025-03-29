國民黨夏立言今赴中國7天 將拜謁南京中山陵

國民黨副主席夏立言將再次赴中國訪問，此行7天行經河南、江蘇。(記者陳政錄／攝影)

清明節將至，藍營人士無懼「賴17條」接連赴中國訪問。繼馬英九基金會執行長蕭旭岑後，國民黨 副主席夏立言 29日中午率團從桃園機場啟程，於3月29日至4月4日赴中國訪問，重要行程是到河南 鄭州出席黃帝故里拜祖大典，和赴江蘇南京中山陵謁陵，期間還預計與中方官員舉行會見。

國民黨主席朱立倫今年元旦時表示，今年有三大重要的紀念日，包含3月12日是國父、國民黨建黨總理孫中山先生逝世100周年，以及抗戰勝利80周年、台灣光復80周年。

在中方也已表態，下半年將盛大紀念抗戰勝利80周年下，據本報系掌握，夏立言一行於今日啟程赴中訪問，隨團的還包括與藍營友好的學者，預計訪問河南、江蘇2地，是否推進相關交流受到關注，這也是在野黨高層今年首次訪問中國。

其中，夏立言將出席3月31日，在河南鄭州新鄭舉行的「乙巳年黃帝故里拜祖大典」，該活動由河南省政府、中國國台辦、中國全國台聯等聯合主辦，期間還將舉辦台灣鯤鵬菁英會中原文化研學活動、黃帝文化論壇等活動。

接著，夏立言一行預計到江蘇，赴南京中山陵謁陵，並預計在南京與媒體交流。

國父孫中山1925年3月12日逝世於北京，其陵墓中山陵1931年竣工，此前，曾赴中山陵謁陵的藍營政要包括2005年時任國民黨副主席江丙坤、主席連戰、親民黨主席宋楚瑜，和2016年時任國民黨主席洪秀柱，以及2017年前行政院長郝柏村、2018年時任新北市長朱立倫。和2023年2月，夏立言赴中山陵謁陵後，前總統馬英九也於同年3月底赴中山陵謁陵。