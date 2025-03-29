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稱徐巧芯「走火入魔」惹議 秦慧珠臉書千字文曝原由

記者楊正海／台北即時報導
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台北市議員秦慧珠。(圖/取自秦慧珠臉書)
台北市議員秦慧珠。(圖/取自秦慧珠臉書)

台北市議員秦慧珠日前在政論節目廣告時間，評論同黨立委徐巧芯進到國會後，比中指、穿睡衣「走火入魔」一番談話引發爭議，認為不利藍軍當前迎戰大罷免該有的團結氣氛。對此，秦慧珠昨晚在臉書以千字文回應，並向受到困擾的朋友們說聲見諒。

秦慧珠臉書全文標題是「理性問政，停止見縫插針」，全文如下：

親愛的市民朋友、國民黨的支持者們：

近日，慧珠因為一段直白的言論，在電視上被放大傳播，引發一些風波。經過反思，我認為有必要向所有關心、支持我的朋友們做一番說明。

首先，我的問政風格向來堅定穩健，但不走偏鋒。

從政多年，我始終堅持理性、務實的問政方式，為市民發聲、爭取福利。雖然我個性直爽，偶爾心直口快，但從未刻意激化對立、刻意製造衝突來博取關注。這次的言論之所以引發討論，某種程度上反映了當前政治環境的變遷——政治人物在網路時代，是否必須靠激進言行才能被看見？這樣的趨勢，真的是我們想要的嗎？

舉例來說，近日有政治網紅在機場公開霸凌大陸配偶，這樣的行為雖然吸引了網路流量，卻帶來更多的社會對立與仇恨。這並不是慧珠認同的政治風格。我始終認為，政治應該回歸理性討論、政策辯論，而非流量至上、挑動情緒。

正因如此，我才會針對此類現象發表直白的看法，這也是對所有國民黨政治人物的期許——我們不需要靠極端言行來凸顯自己，而應該用穩健、負責任的態度來面對市政與公共議題。

其次，對於不同意見，我願意傾聽與反思，但不接受不公平的指責。

我理解有些朋友對此事感到不滿，也收到了一些批評與建議。對於理性的指正，我願意檢討與改進。但如果有人以「不敢拼、不敢衝」來批評國民黨的市議員，這樣的說法並不公平。

台北市議會不是立法院，市府由蔣萬安市長執政，我們的角色和挑戰不同。

在市議會，國民黨議員的責任是監督市政、為市民爭取福利，而不是在議事殿堂製造混亂、以激進手段博取關注。因此，衡量一位市議員的表現，應該看他是否為市民爭取福祉，而不是看他是否在議會上衝撞對立。當然，我願意接受有建設性的批評，但不合理的指責則大可不必。

第三，這次的事件純粹是意外，絕非刻意挑起任何紛爭。

我的發言原意是探討政治人物的問政風格，而且是廣告時間的私下談天，用語隨興，結果卻被延伸出許多不同的解讀，甚至影響到了國民黨和相關人士，這並非我所願。在此，我要向因此受到困擾的朋友們說聲見諒，也請大家放心，我仍會堅持穩健理性的問政風格，繼續努力不懈。

最後，關於參與不同立場的媒體節目，我也想做個說明。

有些國民黨朋友認為我不應該上綠色媒體的節目，但我要強調，只要有機會能夠為國民黨發聲，為市政政策辯護，我就會勇敢站上台。我們當然知道媒體各有立場，但正因為如此，更應該有國民黨的聲音出現在這些場域，而不是避而不談、拱手讓人。我不畏懼挑戰，無論在哪個媒體、哪個平台，都會堅定捍衛國民黨的立場，為市民發聲。

親愛的朋友們，感謝大家一直以來的支持與愛護。政治不是追逐流量的競技場，而應該回歸政策、理性與務實。我將繼續秉持這樣的態度，為市民服務，也期待與大家一起努力，讓台北市變得更好。

台北市議員秦慧珠臉書文。(圖/取自秦慧珠臉書)
台北市議員秦慧珠臉書文。(圖/取自秦慧珠臉書)

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