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同事亂丟用過針頭 桃機護理師扎傷：請公傷假遭刁難

台灣新聞組／即時報導
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桃園機場防疫醫護站護理師因同事疏失不慎遭針扎，得長時間服用抗病毒藥物，使她身心受創。圖非當事人。(記者季相儒／攝影)
桃園機場防疫醫護站護理師因同事疏失不慎遭針扎，得長時間服用抗病毒藥物，使她身心受創。圖非當事人。(記者季相儒／攝影)

一位桃園機場檢疫護理師21日執勤時，協助整理垃圾桶，意外被桶內30多支使用過的針頭扎傷，就醫後需服用預防愛滋病、梅毒等藥物；她控訴，為防堵傳染病，平日全勤上班，沒請過病假，把青春與護理專長都奉獻疾管署，卻因同事疏失恐染愛滋，加上後續請「公傷假」遭主管刁難，需由署長簽名才能請假，讓她一度求助無門。

該護理師向桃園市議員黃瓊慧陳情，黃瓊慧批評，護理師遭扎傷後，沒有疾管署人員陪同獨自就醫，後續還得持續吃抗病毒藥物，連請公傷假都不被允許，因為得先上公文給署長，甚至被主管說想法太負面，導致身心受創得看身心科，難道國家這樣對待第一線防疫護理人員？

黃瓊慧指出，被隨意棄置的針頭是來自世界各地「有症狀」的旅客，被扎傷恐染上愛滋、梅毒、Ｂ型或Ｃ型肝炎等疾病，廢棄針頭有標準處理程序，偏偏就有人把數十支針頭放在塑膠袋，導致接班的護理師未察覺而被扎傷，是嚴重業務重大過失。

桃園機場檢疫站發生重大業務疏失，疾管署人員未將使用過的針頭放置廢棄物塑膠盒中，而...
桃園機場檢疫站發生重大業務疏失，疾管署人員未將使用過的針頭放置廢棄物塑膠盒中，而是放在垃圾桶。(圖／桃園市議員黃瓊慧提供)

疾管署發言人曾淑慧表示，這是疾管署「首次」發生針扎事件，同仁將原本應該丟在廢棄物塑膠盒中的針頭，隨意丟棄到塑膠袋中，導致此次針扎事件，事發當時，該名同仁用大量清水沖洗傷口、消毒後，由疾管署區管中心派車前往部立桃園醫院急診就醫。

曾淑慧說，因執行公務而受傷，絕對可以請公傷假，但依疾管署的流程，需要走署長簽核的行政程序，因此建議先請其他假別，等署長核准後再回溯請假，而公傷假的請假天數，由醫師判斷。此次的案例，公傷假已經核准。

此次爆發亂丟針頭的重大疏失事件，曾淑慧表示，尖銳廢棄物應該放置專門收集器，再交由專門廠商處理，目前正在調查錯誤丟棄針筒人員，疾管署的人員雖然都有經過教育訓練，如有疏失，一定會給予適當處置。

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