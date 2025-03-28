一階補件審查 8綠委罷免案可進入二階連署

「罷瑤總部」25日在北投成立，罷團歡迎民眾到場簽罷免綠委吳思瑤連署書。記者林佳彣／攝影

台灣罷免 潮延燒，有15件一階未達門檻的民進黨 立委罷免案已補件完畢。中選會今天說，新增8人補件一階通過。據了解，通過者為民進黨立委伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純。

罷免潮未歇，先前已有35名泛藍立委罷免案可進入二階連署，17件民進黨立委罷免案都未達一階門檻，得補件1次。中選會今天透過媒體群組說明，新增8件罷免案審核通過，得進入第二階段連署。

據了解，新增通過者包括伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純；其餘7案包括林俊憲、王定宇、李坤城、黃捷、許智傑、吳琪銘、陳俊宇罷免案尚由地方選委會審查中。

中選會指出，另有2件立委罷免案已逾補提期限而未補提。據了解，這2件是民進黨立委王美惠與陳冠廷的罷免案。

已進入二階連署的35名泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍立委陳超明。

中選會說，目前共計43件立委罷免案已進入或可進入二階連署；其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，若符合限期補提者則已在法定查對期間內，皆依法辦理中。

根據中選會網站，罷免程序為提議、連署與投票 3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。