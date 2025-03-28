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大力「掃黃」會逼死黃子佼？台女網紅：他生存慾旺盛

記者楊德宜／台北即時報導
藝人黃子佼（中）6次出庭都統一穿著。本報資料照片
藝人黃子佼（中）6次出庭都統一穿著。本報資料照片

台灣藝人黃子佼持有未成年性影像案，曾在去年黃子佼MeToo浪潮代被害人吹哨的網紅「德州媽媽沒有崩潰」，昨天公布她收到的網友私訊，質疑她把人逼死才甘心，她表示，今天黃子佼造成的所有後果，「難道是我逼的？我逼他去性騷女性、逼他下載褻童影片？」

德州媽媽一直以來強力「掃黃」，她收到網友訊息，指假設有一天黃尋短，「妳會因此反思自己的行為嗎？」德州媽媽表示，這個問題其實是「#你是要把人逼死才甘心嗎 」的溫和版。如果今天你鄰居在社區裡隨機砍人，你看到了趕快報警，嫌犯怕被抓就畏罪尋短，你會反思自己不該報警嗎？「我不報警，我等著他繼續大開殺戮？」如果她知情不報而造成更多無辜死傷，「我才應該要反思吧」。

德州媽媽表示，她是揭露不是抹黑。黃子佼此時還在算計權衡利弊、在認罪與不認罪間橫跳、6次出庭都精心的統一穿著，「代表他的生存慾旺盛的很，像他這種極度自利又無恥的特質，離會羞憤而死很遠。希望他好好活著接受懲罰」。

還有網友留言，「妳老公如果有一天，電腦裡面藏兒少A片，妳也要離婚以示清白哦」，德州媽媽表示，這種情況正常人都會離婚。如果丈夫的電腦出現有意下載的10歲女童的猥褻片，不用2千多部，只要有1部，她不僅會離婚，還會在報警後為她的孩子申請保護令。「不要把兒少性剝削這種重大罪行講得好像偷挖鼻屎好嗎？」這不是「以示清白」，是「以示正常」。

德州媽媽表示，配偶有虐待弱小的癖好，正常人的選擇難道是不跑、然後把女兒養在旁邊？她掃黃一年來不曾提到要黃妻孟耿如離婚，她認為孟耿如不離婚是造成小孩的危險，還想在螢光幕前活躍更是匪夷所思。明明去一個小孩不容易得知爸爸罪行的地方，是比較保護孩子成長的選擇。而孟耿如甚至反向操作，在黃子佼性騷事件後還在曝光孩子和營造父愛。「也許你們夫妻倆都覺得性犯罪沒什麼吧，真是細思極恐。不，粗思也恐」。

網友表示，「大家情勒等級真的一山還有一山高」、「謝謝妳一直努力發聲」、「我們也許無法懲治黃，也無法撫平受害者的傷痛，但我們可以選擇當一位明辨是非、守護更多孩子的大人」、「黃子佼們不是犯錯是犯法，不是A片是性侵害兒童實錄，性侵害兒童影片真的0容忍」。

德州媽媽大力「掃黃」，卻有網友質疑她會害死人。圖／取自「德州媽媽沒有崩潰」臉書粉...
德州媽媽大力「掃黃」，卻有網友質疑她會害死人。圖／取自「德州媽媽沒有崩潰」臉書粉專

德州 黃子佼 性騷

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