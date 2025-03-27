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確保國安 卓榮泰 : 關鍵技術 將管制陸生修讀

記者黃婉婷、葉冠妤、張博瑞／即時報導
行政院長卓榮泰表示，教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰表示，教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰昨(27)天在行政院會表示，教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，請相關部會盤點並確實提報技術項目，以利後續管控與有效確保國家安全。

卓榮泰在會中要求國科會、國防部、經濟部、農業部、數發部及海洋委員會等掌握國防科技、攸關台灣產業競爭力關鍵核心技術的部會，要確實提報。

對此，教育部高教司長廖高賢解釋，陸生來台本就不能就讀與機密技術有關的相關系所，去年國科會又增加了10項關鍵技術，今年才會再召開會議，由各部會盤點其主管核心技術後，再提報給教育部，並提出可能觸及核心技術的相關校系，教育部會在後續核定名額時進行管制。

教育部提到，行政院自2023年起，依國家核心關鍵技術認定辦法第六條規定，每年公告「國家核心關鍵技術項目及其主政機關」，當年度公告22項，去年再增10項，一共為32項，其中包含國防相關科技及各部會攸關台灣產業競爭力等關鍵技術。

管制項目涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等技術領域。

教育部表示，去年底新增的10個項目的範圍則涵蓋太空、量子科技、半導體及能源領域，像是量子位元設計與製程技術、低溫半導體晶片電路設計與製程，及人工智慧運算之高效能晶片設計技術。

根據陸委會資料，113學年度全台僅剩3萬8502位陸生，新生更是只有128人。在不到4000人的陸生中，有2296位是短期研修生，1556位是學位生。

有學者認為，若為了防範陸生盜取台灣的技術強項，限縮特定科系情有可原；若是怕被統戰而擴大管制，將使學校對現有交流趨於保守，將使兩岸 學術交流更限縮。

一名不具名的教授表示，掌握半導體、軍用技術的科系、或接受政府補助的相關研究，其實都有重點學校，且通常都是國立大學，若全面性限制所有相關科系的學校，恐怕有些學校會遭受魚池之殃。

陽明交大教務長陳永昇則解釋，機密技術的專業對口科系向來都不得對陸生招生，除了學校會自行提報相關科系給教育部外，負責陸生招生的陸聯會也會把關，像是陽明交大某些半導體科系就不會對陸生招生。

陳永昇說，修課、旁聽，都有陸生修課的相關規範，開課教師要視課程內容，評估是否涉及被管制的機密技術，並對修課學生的背景有敏感度。

靜宜大學董事會監察人陳振貴則說，陸生包括交換生、研修生、學位生，但現在大學裡面只剩下交換生，研修生跟學位生都已經不再開放，陸生只會愈來愈少，影響有限。

陳振貴認為，教育是政治的延伸，應避免中國大陸派職業學生滲透的情況，尤其現在兩岸情勢敏感，基於國安考量本來就該防範；不過他也坦言，台灣學校環境高度自由，很難限制陸生旁聽，若發現涉及國安的課程有旁聽的陸生，會以軟性方式勸離。

教育部 卓榮泰

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