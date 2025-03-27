「大安溪倚天劍」笑傲東亞 澳洲專家空拍機紀錄台灣最高樹

林業試驗所公開台灣第一高樹「大安溪倚天劍」，台灣杉、樹高84.1公尺，拍攝等身照揭幕拍攝過程，澳洲專家 Steven Pearce 說明拍攝過程。(記者曾學仁／攝影)

由農業部林業試驗所、成大共組「找樹的人」團隊，在2023年1月於台灣中部大安溪源頭溪谷附近，發現樹高84.1公尺的台灣杉巨木「大安溪倚天劍」，經去年一整年的光達分析，確定大安溪倚天劍不僅是全台第一高樹，也是東亞第一高樹；林試所昨發表大安溪倚天劍等身照，高聳入天的模樣，氣勢驚人。

不過成大空間與測量學系教授王驥魁也說，目前全台65公尺以上巨木有941棵，但根據資料比對，近十年約有46棵巨木消失，消失速度比預期中還快，很可能200年後這些巨木將統統消失殆盡，但目前尚不清楚原因。

以台灣為拉丁屬名的台灣杉、紅檜、台灣扁柏、香杉、台灣肖楠合稱為「台灣針葉樹五木」，其中分布在中海拔霧林帶的台灣杉常一枝獨秀聳立在稜線上，成為突出樹冠層的孤絕大樹，被譽為台灣針葉樹的帝王，也是台灣特有種，台灣杉在魯凱語中的意思是「撞到月亮的樹」，樹高可達90公尺。

據農業部2016年資料，台灣共9.5億棵樹木。「找樹的人」團隊，用光達技術找出全台樹高逾65公尺巨木，再鎖定可能的最高樹進行實測，發現大安溪倚天劍的存在。

林試所、成功大學共組的「找樹的人」團隊，利用空載光達技術致力尋找台灣65公尺以上的最高巨木，2023年1月在大安溪源頭溪谷附近，透過實地攀樹測量，發現台灣杉巨木-大安溪倚天劍樹高84.1公尺，直到目前仍為台灣第一高樹，同樣也是東亞第一高樹。(林試所提供)

林試所發表大安溪倚天劍的等身照影像，巍巍挺立，虹勁蒼鬱的模樣令人印象深刻，然而要完整拍下84.1公尺的巨木全貌，可不容易。

林試所找來澳洲攝影團隊「The Tree Project」主持人史帝夫（Steven Pearce）到台掌鏡，攝影團隊花了兩天時間，跋山又涉水，還出動空拍機 ，才完成這個困難的任務。史帝夫表示，很希望這樣的巨木文化在自己的家鄉塔斯馬尼亞也能擁有，很羨慕台灣。他還提到，大安溪倚天劍一個枝條就超過40公尺，與澳洲塔斯馬尼亞的樹有很大差異。

徐嘉君表示，大安溪水勢相當兇猛，要橫跨需要很大的勇氣，另外還要翻過險峻的斷崖，才能一步步接近大安溪倚天劍的位置。(林試所提供)

史帝夫過去曾拍攝過樓蘭台灣杉三姊妹、桃山神木的等身照，對於拍攝巨木並不陌生。

找樹的人計畫主持人徐嘉君表示，拍攝過程最大的挑戰是過河和架繩，大安溪水勢凶猛，團隊工作時間有限，沒時間等水位變低，只能鼓起勇氣過溪，爬山過程也要翻過險峻斷崖。她也說，希望透過等身照呈現巨木真實比例，尤其大安溪倚天劍位在台灣中央位置，可以說位在台灣心臟的位置，希望能讓更多國人珍視台灣森林的美好。