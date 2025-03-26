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「台灣塑膠押出機之父」魏燦文因病逝世 享壽72歲

記者吳秉鍇/高雄即時報導
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2024年卸任台灣機械公會第29屆理事長的魏燦文，傳出在日前因病過世，享壽72歲。(記者宋健生/攝影)
2024年卸任台灣機械公會第29屆理事長的魏燦文，傳出在日前因病過世，享壽72歲。(記者宋健生/攝影)

2024年卸任台灣機械公會第29屆理事長的魏燦文，傳出在日前因病過世，享壽72歲。

全台最大塑膠押出機械設備廠鳳記國際董事長的魏燦文，被喻為「台灣塑膠押出機之父」，他在機械公會理事長任內，積極帶領台灣智慧機械產業群聚，打造另一座護國神山群，成績斐然，令人印象深刻。

現任台灣機械公會理事長莊大立表示，魏燦文心心念念台灣機械產業的發展與未來，儘管有病在身，仍兼任台灣工具機發展基金會董事長，經常不辭勞苦往返於台南、台北之間。本月初舉辦的台北國際工具機展，他還表示要上台北為參展廠商加油打氣，不料日前病情突然加重而辭世，讓人不捨。

據了解，鳳記國際於1953年由魏全城所創辦，在第二代魏燦文領導，總經理魏燦仁及行銷總監魏淑珍的帶領下，塑膠機械設備的外銷更是超過了100多個國家。公司成立60餘年以來，從簡單的機械構造到今日全自動化、電腦化、高產量之先進設備，不斷地推出尖端塑膠機械及製程技術，在業界始終保持優越的領導地位。

公司目前在全球110個國家中，共有30個以上的服務據點，服務架構遍及全球，提供全球客戶最即時、最周延的全方位服務。而鳳記也非常重視人才的培育以及養成，經常派遣技術人才赴各地參觀各項展覽、及各先進廠區觀摩實習，並定期和日本、歐洲、美國之優秀廠商技術交流，每年均能推出新研發的機種，不斷進步，走在時代的尖端。

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