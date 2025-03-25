反廢死反戒嚴公投逕付二讀 柯建銘：會議無效將釋憲

立法院會25日晚間表決通過國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，立法院長韓國瑜宣布時，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤高舉「會議無效」的板子。中央社

台立法院會今天將反廢死、反戒嚴公投 排入議程，並在藍白立委人數優勢下，將公投案逕付二讀。民進黨 團總召柯建銘 晚間表示，今天會議當然無效，即便中選會接受，民進黨團也會去聲請釋憲及暫時處分。

新黨副秘書長游智彬持立院記者證進入議場2樓直播惹議，民進黨立委今天再度占領主席台杯葛議事。國民黨立委晚間趁民進黨立委離開主席台後，趁勢站上主席台，請立法院長韓國瑜繼續開會，在人數優勢下，經表決將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀。

院會散會後，民進黨團幹事長吳思瑤透過社群媒體Threads表示，今天院會表定是上午9時到下午6時，但立法院長韓國瑜沒有在下午6時進場徵詢延長會議時間，會議時間自然應在下午6時結束；然而藍白立委竟偷偷摸摸回議場開會，自行表決2項詐騙公投。

吳思瑤批評，無效會議，違法表決，民進黨當然不背書也不承認。

立法院會結束後，柯建銘在民進黨團辦公室接受媒體訪問。柯建銘表示，在野黨以立法院議事規則第22條繼續開會，這在審查總預算時，當然可以延長，但院會今天議程是總質詢，更何況連會議都還沒開始，「6點鐘一到，當然會議結束」。

柯建銘表示，院會的表決根本是違法表決，當然是無效會議，難道以為這樣強行通過就能公投，即便立法院送出公投案且中選會接受，民進黨團也會去聲請釋憲及暫時處分。

柯建銘表示，聲請釋憲及暫時處分需要表示反對意見，因此民進黨團清楚表達反對，讓大法官知道過程。