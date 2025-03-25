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竹聯幫原欲在立院餐廳餐敘 卓榮泰指示內政部擋下

中央社台北25日電
外傳出竹聯幫今晚將在立法院康園餐廳選幫主，立法院下午掌握消息後，目前已通知康園餐廳今天晚上取消營業。記者胡經周／攝影
外傳出竹聯幫今晚將在立法院康園餐廳選幫主，立法院下午掌握消息後，目前已通知康園餐廳今天晚上取消營業。記者胡經周／攝影

外傳竹聯幫今晚擬在立法院康園餐廳票選幫主，但最終餐敘遭取消。台行政院表示，行政院長卓榮泰下午得知有幫派將於康園餐廳舉辦宴席後，要求做好必要處置，因為立院是國家重要門面，絕不能成為幫派聚會場所。

竹聯幫幫主黃少岑2月病逝，今天下午傳出「中華統一促進黨」總裁張安樂等人晚間以舉辦竹聯幫幫主投票為由，邀請竹聯幫35個堂口負責人在立法院康園餐廳舉辦投票暨餐敘活動。消息一出，引發爭議，靠近康園餐廳的出入口有員警荷槍實彈待命，慎防意外發生。不過，媒體報導，最終這場餐敘訂位遭取消，餐廳晚間也暫停營業。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，卓榮泰下午4時許得知幫派分子將在立法院康園餐廳舉辦宴席後，旋即指出「立法院是國家的重要門面，立法院的餐廳絕對不能成為幫派的聚會場所」，並指示內政部必須做好必要處置。

李慧芝說，經內政部向立法院反映國家形象及維安考量後，立法院遂請康園餐廳配合處理。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤也透過臉書表示，在得知消息之後，她與民進黨立法院黨團總召柯建銘立刻向卓榮泰反映，卓榮泰以「立院餐廳不能成為幫派的聚會場所」為由，指示內政部進行必要處置。

吳思瑤表示，黑道幫派堂而皇之在國會餐廳餐敘集會，加上統促黨的「紅統親中」背景，都是高度的維安及國安疑慮。「到底是要利用立院的保護傘妨礙警方偵辦？還是刻意對台灣社會秩序進行公然挑釁？」

吳思瑤指出，在警政署要求下，康園緊急宣布今晚停業，避免了一場風波爭議。她說，「這就是為什麼民進黨必須堅持，國會不能成為游智彬們、張安樂們肆無忌憚、挑戰國家法治的法外之地！」

時代力量黨主席王婉諭在社群媒體說，立法院長韓國瑜應該出來說清楚，國會殿堂淪落至此，丟臉至極。黑道光明正大的內鬥，還直接鬧到立法院裡面，這國家還有法治嗎，「這裡到底是民意的殿堂，還是黑道的堂口？」統促黨這種主張武力統一、涉及組織暴力的政黨，應該盡快解散。

卓榮泰 內政部 民進黨

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