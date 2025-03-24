馬里蘭州務卿與蒙哥馬利郡長訪新北市長侯友宜 共商合作

新北市長侯友宜準備2025雙北世壯運紀念運動帽及胸章致贈馬里蘭州務卿李鳳遷（左）。（新北市秘書處提供）

馬里蘭州 務卿李鳳遷（Susan C. Lee）及蒙哥馬利郡郡長艾瑞奇（Marc Elrich）日前率團拜會台灣新北市長侯友宜 ，交流招商等議題。

侯友宜說，該訪團連續3年參與台灣智慧城市展，去年與艾瑞奇郡長曾見面交流，台美經貿交流日益密切，新北市作為台灣科技重鎮，在AI、綠能及生技等產業鏈方面擁有完整的發展體系。歡迎馬州 及蒙哥馬利郡的企業來新北投資，也表示新北未來可組團前往馬里蘭州考察，進一步加深雙方交流。

馬里蘭州務卿李鳳遷（Susan C. Lee）指出，美國與台灣在AI領域皆具備優勢，馬里蘭州擁有高素質人才，在生物科技及高科技產業的發展上處於領先地位。邀請台灣廠商到馬州投資，尋求更多合作機會。

蒙哥馬利郡郡長艾瑞奇是他第三度造訪新北，他親切地稱侯市長為老朋友。他強調，蒙哥馬利郡是美國三大生物科技中心之一，擁有如馬里蘭大學健康運算研究所等機構，吸引了大量專業人才。他希望未來能與新北市在生物科技及其他領域有更多合作。

此次訪團成員包括馬里蘭州務卿李鳳遷、蒙哥馬利郡郡長艾瑞奇、郡議員Andrew Friedson、專案經理Judy Costello、州務卿辦公室外事組長劉文玉、美國The Pinea Group公司執行長Bei Ma、州務卿辦公室秘書Cathy Bauer，以及台北市電腦公會顧問王贊禹。