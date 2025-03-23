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華郵：賴清德提出17條 意在爭取川普、美抗中鷹派支持

台灣新聞組／即時報導
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賴清德總統定調中國為境外敵對勢力、提出恢復軍事審判制度等17項策略因應國安威脅。(記者曾原信／攝影)
賴清德總統定調中國為境外敵對勢力、提出恢復軍事審判制度等17項策略因應國安威脅。(記者曾原信／攝影)

賴清德總統定調中國大陸為境外敵對勢力，提出多項因應中國統戰滲透措施。華盛頓郵報報導，在美國是否介入協防台灣未明朗之際，台灣政府示警北京威脅與日俱增，部分目的是為了獲取美國總統川普對台支持。

賴清德定調中國為境外敵對勢力、提出恢復軍事審判制度等17項策略因應國安威脅，日前表示國防預算將增至GDP的3%，近來還有陸配網紅因拍片發表武統言論遭移民署廢止在台依親居留許可，華盛頓郵報報導，賴政府這些舉措可能促使北京採取報復行為。

對於賴清德說中國是台灣反滲透法定義的境外敵對勢力，分析家指出，這是台灣總統首度如此公開、大膽談論中國干預的問題，但該言論還有另一群重要聽眾，即川普政府對中鷹派人士；全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」中國總監蕭嫣然即分析認為，台灣希望向美國強調自身持續面臨來自中國的威脅，及所採取的積極防衛措施，希望獲取川普政府對台更多支持、爭取對賴清德及民進黨支持。

紐約時報報導，觀察台灣事務的美國智庫外交關係協會研究員塞克斯說，賴清德似乎認定北京專注與川普就貿易戰協商時將節制對台行動，評估要強硬對抗中國干預，就應選在中國不希望有其他事務，讓中美會談節外生枝的時間點，但與在野黨對立加劇可能讓計畫複雜化，賴清德可能認為就算在野黨對他不滿最終也將支持，「賴的盤算是，若在野黨在國防支出增加上耍花招，將招致華府注意」。

賴清德優先推動特別預算讓國防預算達GDP的3%以上。華府智庫全球台灣研究中心執行長蕭良其認為，賴清德最終仍能讓立法院通過特別預算，部分原因是在野黨知道「華府正密切關注」，但在野黨將讓賴和民進黨付出若干政治代價。

華府智庫布魯金斯研究院中國、台灣事務專家何瑞恩則說，賴清德近期對中言論意在凸顯與在野黨的對比，「我想意在重申對該論述的控制權，讓反對他的人處於下風」。何瑞恩和其他幾名專家都說，台灣確實面臨中國日益設法不當影響輿論、侵蝕民眾對政府及軍隊信心並蒐集情資。

賴清德 華府 川普

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