YouTuber樂樂法利遭台拒入境 王定宇：協助依法申訴

在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

自稱「反共網紅」的美國籍YouTube r樂樂法利（LeLe Farley）成功申請台灣就業金卡，抵台時卻被通知「禁止入境」，移民 署則稱，樂樂法利2023年在台非法工作，才被管制一定期間無法入境。民進黨立委王定宇透露，已有立委協助樂樂法利提出申訴。

樂樂法利在YouTube超過42萬訂閱數，他今天發布影片指出，自己申請到台灣的就業金卡，3月11日從洛杉磯 飛台灣，打算正式搬到台灣生活，孰料在機場掃描護照後，被告知禁止入境。

移民署對此指出，樂樂法利獲核發文化藝術類就業金卡，卻無法自美國搭機赴台，因樂樂法利2023年訪台時，非法工作案經台北市政府勞動局裁處在案，因此依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境。

王定宇今天對此表示，肯定樂樂法利的反共立場及對台的支持熱愛，但法律之前人人平等，當時樂樂法利上節目被檢舉，同時他也申請就業金卡，兩件事幾乎同時發生，也許政府部門在某個環節橫向溝通不良，形成「拿到金卡可以入境但又因違法就業被沒收」，在這點上，政府有改進的空間。

王定宇指出，台灣是民主法治社會，法律之前人人平等，違反規定就要處罰，也可以依法提出申訴保障自身權益，目前有很多委員都在協助樂樂法利依法申訴，若無法成功，相信樂樂法利也能了解台灣依法行政的情況，現在的處理方式既尊重台灣法律，也尊重個人權益，希望能圓滿解決這件事情。