藍白合「保持開放態度」 黃國昌：2028一定要讓賴清德下台

民眾黨主席黃國昌接受聯合報專訪表示，當在野黨永遠只能狗吠火車，2028總統大選一定要讓賴清德總統下台。（記者林澔一／攝影）

民眾黨 主席黃國昌 接受聯合報專訪表示，當在野黨永遠只能狗吠火車，2028總統大選一定要讓賴清德總統下台，在這目標下很多事可以做，藍白要堆疊善意求同存異，談到明年縣市長選戰，他不諱言劍指新北，民眾黨做過內部民調，「一看就知道，三腳督就輸了，這很現實」，「必須想辦法，讓我自己成為最好的選項。」

民眾黨拚地方執政

黃國昌表示，當在野黨只能狗吠火車，真的很累，因此取得地方、中央執政的機會很重要，而對台灣最好的方式，就是「2028年一定要讓賴清德下來」，在這目標下有很多事情都可以做，近期是2026縣市長選舉，民眾黨要爭取地方執政機會。

目標新北市長選戰，黃國昌說，從未排斥與國民黨 用公平方式協調出一組候選人，他曾釋出善意，未料國民黨冷回「每個政黨都有自己的步調，一切以民意為依歸。」令他感意外，但嚴格來說也沒錯，每個政黨都有主體性，最後以民意為依歸，因此他希望自己成為一個最好的選項，「這是我自己要努力的地方」。

宜蘭嘉義也是選項

「但站在黨主席的角度，我不能只想新北。」話鋒一轉，黃國昌強調他要看的是全國，是民眾黨的發展，他若無法選新北，但民眾黨要有好的人才可繼續在新竹執政，可去選宜蘭、嘉義，打下地方執政基礎栽培人才，這對民眾黨的永續發展非常重要。

談到2028「藍白合」，黃國昌說，他保持開放態度，需要時間去培養互信，像是藍白國會合作，民眾黨被貼「小藍」標籤，但他從未放心上，「面對執政者時，在野聯盟去監督執政者有何錯？」有很多以前過不了的法案都過了，他從來不後悔跟國民黨在改革法案上合作，讓台灣社會往前邁進。

明年選戰是否為2028大選「藍白合」關鍵指標？黃國昌說「我不能夠說這錯了」， 但有點太條件性或太設定前提性，因為他跟國民黨主席朱立倫不熟，不了解其個性、喜事風格，若聽在人家耳裡是否變成「威脅」，他拒絕這樣的誤會發生。

喊話藍營求同存異

黃國昌說，很多事情要堆疊善意，彼此間的了解要透過具體的實踐，沒跟他共事過的人，會覺得「黃國昌是不是很陰險、城府很深，要挖坑給國民黨？」有很多擔心、沒信任基礎，現今社會要找到兩個完全相同想法的人本就不可能，兩個政黨若想法一模一樣，就不須各自存在，求同存異能讓台灣進步，也是台灣目前需要的價值。